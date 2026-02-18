Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

“Nadie pregunta por él”: Negro llegó cachorro al refugio y tras cinco años sigue sin hogar

En Chocontá, Cundinamarca, la Fundación Colitas Felices alberga a más de 90 perros rescatados. Entre ellos está Negro, quien llegó cachorro con su mamá y cinco años después aún espera una familia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
18 de febrero de 2026 - 06:38 p. m.
Negro fue rescatado junto a su mamá y ocho hermanos. Hasta el momento no ha recibido un solo formulario de adopción.
Negro fue rescatado junto a su mamá y ocho hermanos. Hasta el momento no ha recibido un solo formulario de adopción.
Foto: Fundación Colitas Felices
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

En el municipio de Chocontá, Cundinamarca, la Fundación Colitas Felices (@fundacioncolitasfelices) alberga actualmente a más de 90 perros rescatados. Entre ellos está Negro, una perrito que llegó siendo apenas un cachorro y que, cinco años después, sigue esperando la oportunidad de tener un hogar propio.

Según la página oficial de la fundación, Negro fue rescatado el 9 de enero de 2021, cuando su madre, Crayola, dio a luz a ocho cachorros. La camada estaba en riesgo de ser arrojada a un río, pero sus rescatistas lograron intervenir a tiempo. Desde entonces, el perrito ha crecido en el refugio, rodeado de cuidado y protección, pero sin recibir, hasta ahora, un solo formulario de adopción.

Vínculos relacionados

Perros y gatos rescatados de las inundaciones en Córdoba buscan hogares en todo el país
Tras perder a su cuidador, Chela fue adoptada por más de 260 policías de una estación
Eligen a Medusa, una de las perritas más viejas, en jornada de adopción en Bogotá

“Nadie pregunta por él”, señalan desde la organización. La historia de Negro refleja la realidad de muchos animales que crecen en refugios sin ser elegidos, pese a estar listos para brindar compañía y lealtad.

Aunque llegó como un cachorro vulnerable, hoy Negro tiene cinco años, es de tamaño mediano, de color negro con una mancha blanca y posee un nivel de energía alto. Es descrito como un perrito juguetón y lleno de vitalidad, un compañero ideal para una familia que disfrute de la actividad y el afecto constante. Además, no requiere cuidados especiales.

La fundación insiste en que adoptar a Negro no solo transformaría su vida, sino también la de otros animales. “Al adoptar salvas dos vidas: la del perrito que llevas a tu casa y la del cupo que se libera en nuestra fundación para que podamos rescatar uno más”, explican.

Para quienes no puedan adoptar a Negro, pero tengan ese deseo de ayudar, también existe la opción de convertirse en padrino o madrina. A través de aportes mensuales, los interesados pueden contribuir al sostenimiento de Negro y de los más de 90 perros que viven actualmente en la fundación. Este apoyo económico resulta fundamental para cubrir alimentación, atención veterinaria y mantenimiento de las instalaciones.

Los requisitos para adoptar a Negro incluyen ser mayor de edad, firmar un contrato de adopción y cubrir los costos establecidos por la fundación. El proceso se inicia diligenciando el formulario disponible en el enlace del perfil oficial de @fundacioncolitasfelices en redes sociales.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.