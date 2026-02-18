“Nadie pregunta por él”: Negro llegó cachorro al refugio y tras cinco años sigue sin hogar

Negro fue rescatado junto a su mamá y ocho hermanos. Hasta el momento no ha recibido un solo formulario de adopción. Foto: Fundación Colitas Felices

En el municipio de Chocontá, Cundinamarca, la Fundación Colitas Felices (@fundacioncolitasfelices) alberga actualmente a más de 90 perros rescatados. Entre ellos está Negro, una perrito que llegó siendo apenas un cachorro y que, cinco años después, sigue esperando la oportunidad de tener un hogar propio.

Según la página oficial de la fundación, Negro fue rescatado el 9 de enero de 2021, cuando su madre, Crayola, dio a luz a ocho cachorros. La camada estaba en riesgo de ser arrojada a un río, pero sus rescatistas lograron intervenir a tiempo. Desde entonces, el perrito ha crecido en el refugio, rodeado de cuidado y protección, pero sin recibir, hasta ahora, un solo formulario de adopción.

“Nadie pregunta por él”, señalan desde la organización. La historia de Negro refleja la realidad de muchos animales que crecen en refugios sin ser elegidos, pese a estar listos para brindar compañía y lealtad.

Aunque llegó como un cachorro vulnerable, hoy Negro tiene cinco años, es de tamaño mediano, de color negro con una mancha blanca y posee un nivel de energía alto. Es descrito como un perrito juguetón y lleno de vitalidad, un compañero ideal para una familia que disfrute de la actividad y el afecto constante. Además, no requiere cuidados especiales.

La fundación insiste en que adoptar a Negro no solo transformaría su vida, sino también la de otros animales. “Al adoptar salvas dos vidas: la del perrito que llevas a tu casa y la del cupo que se libera en nuestra fundación para que podamos rescatar uno más”, explican.

Para quienes no puedan adoptar a Negro, pero tengan ese deseo de ayudar, también existe la opción de convertirse en padrino o madrina. A través de aportes mensuales, los interesados pueden contribuir al sostenimiento de Negro y de los más de 90 perros que viven actualmente en la fundación. Este apoyo económico resulta fundamental para cubrir alimentación, atención veterinaria y mantenimiento de las instalaciones.

Los requisitos para adoptar a Negro incluyen ser mayor de edad, firmar un contrato de adopción y cubrir los costos establecidos por la fundación. El proceso se inicia diligenciando el formulario disponible en el enlace del perfil oficial de @fundacioncolitasfelices en redes sociales.

