Rescatistas denuncian desaparición y ataques contra gatos en un barrio de Cali

La legislación señala que causar la muerte o lesiones graves a un animal puede acarrear penas de prisión que oscilan entre 12 y 36 meses. Foto: Freepik

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Rescatistas y miembros de la comunidad del barrio San Judas, ubicado en la Comuna 10 de Cali, alertaron sobre presuntos casos de maltrato y desaparición de gatos que hacen parte de una colonia felina protegida desde hace varios años en el sector.

De acuerdo con la organización Conexión Animal, algunos de los felinos han sido encontrados gravemente heridos, mientras que otros habrían desaparecido en circunstancias que generan preocupación entre los cuidadores y habitantes de la zona.

“Rescatistas denuncian que en la colonia del barrio San Judas, a los gatos les están quitando la vida vilmente para comérselos, y otros han aparecido gravemente heridos”, señaló la organización mediante un pronunciamiento público.

Según los reportes entregados por la comunidad, el sector ha sido frecuentado por personas en condición de calle y ciudadanos extranjeros que, presuntamente, ingresan a las gateras para llevarse a los animales. Los cuidadores indicaron que varios gatos han desaparecido, mientras que otros han sido hallados sin vida o con lesiones de consideración.

El caso, según manifestaron los denunciantes, fue puesto en conocimiento de las autoridades y de entidades encargadas de la protección animal desde meses atrás; sin embargo, aseguraron que no se habían evidenciado acciones concretas para atender la problemática.

Respuesta de las autoridades

Tras la alerta comunitaria, el Centro de Bienestar Animal, adscrito a la Unidad Administrativa Especial de Protección Animal, realizó una visita técnica liderada por el médico veterinario zootecnista Carlos Benavides.

Durante la inspección, el equipo evidenció la presencia de cuatro felinos en el lugar y condiciones complejas en el entorno, entre ellas acumulación de escombros y presencia de habitantes de calle.

Por su parte, Diego Alejandro Bonilla Peña, inspector de Policía especializado en protección animal, informó que se iniciaron diligencias administrativas y que se adelantó un espacio de diálogo con la comunidad y los cuidadores de la colonia para buscar soluciones conjuntas.

Como medida inmediata, las autoridades acordaron la realización de una mesa técnica interinstitucional en la que participarán la Policía Ambiental, el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (Dagma) y las secretarías de Bienestar Social y Seguridad.

Asimismo, el Centro de Bienestar Animal coordinará el traslado de los felinos a un hogar de paso bajo la custodia de la líder comunitaria Marta Guiomar Jiménez.

La representante señaló la importancia del acompañamiento institucional y realizó un llamado a la ciudadanía y a las organizaciones defensoras de animales para apoyar con donaciones de alimento, arena sanitaria, insumos de aseo, materiales para cerramientos y mano de obra, necesarios para adecuar un espacio seguro para los felinos.

Marco legal en Colombia

En Colombia, el maltrato animal constituye un delito contemplado en la Ley 1774 de 2016, normativa que reconoce a los animales como seres sintientes y establece sanciones penales y administrativas para quienes incurran en actos de crueldad.

La legislación señala que causar la muerte o lesiones graves a un animal puede acarrear penas de prisión que oscilan entre 12 y 36 meses, además de multas económicas que pueden alcanzar hasta 60 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Igualmente, la norma contempla la inhabilidad para ejercer actividades relacionadas con animales durante el tiempo que determine la autoridad competente.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que represente riesgo o afectación contra los animales, con el fin de facilitar la intervención oportuna de las entidades encargadas de su protección.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱