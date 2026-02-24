Día de la Esterilización Animal: ¿por qué es clave para proteger la vida de perros y gatos?

Especialistas en salud veterinaria coinciden en que la esterilización es una de las intervenciones más eficaces para prevenir la sobrepoblación Foto: Cortesía

En el marco del Día Mundial de la Esterilización, el 24 de febrero de 2026, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) presentó un balance de esta política pública en la capital. De acuerdo con la entidad, en la ciudad se han realizado más de 445 mil esterilizaciones entre 2018 y enero de 2026.

La cifra, alcanzada a través de la estrategia “Corta a tiempo: esteriliza”, refleja el alcance territorial de las jornadas, que han llegado a todas las localidades de Bogotá con servicios veterinarios gratuitos para comunidades y cuidadores. El objetivo no solo es el control ético de la población animal, sino también la promoción de la salud pública, la convivencia ciudadana y el bienestar de perros y gatos.

“La esterilización es una de las acciones más efectivas para proteger la vida animal y fortalecer la convivencia en los territorios. Cada procedimiento representa una historia distinta, menos abandono, menos enfermedad y más bienestar”, afirmó Antonio Hernández , director del Instituto.

Detrás de las cifras hay historias concretas como la de Rocío Cárdenas, ciudadana residente de Ciudad Bolívar, que llevó a su perrita Mocoa a una de las jornadas distritales. “La traje porque quiero que tenga una vida sana y tranquila. Estas campañas son una ayuda enorme para quienes queremos cuidar bien a nuestros animales”, señaló.

Desde la Unidad de Cuidado Animal (UCA), otros ciudadanos también han resaltado la importancia de estos servicios. Diego Castro, quien asistió con su perro Trosky, aseguró que se trata de “una oportunidad enorme”, pues además de beneficiar a los animales, promueve la responsabilidad entre los cuidadores.

Especialistas en salud pública veterinaria coinciden en que la esterilización es una de las intervenciones más eficaces para prevenir la sobrepoblación, reducir enfermedades reproductivas, disminuir comportamientos asociados al celo y evitar que miles de animales terminen en situación de calle. Asimismo, contribuye a entornos más seguros y saludables para toda la comunidad.

El Instituto Distrital reiteró que continuará llevando estas jornadas a los territorios, fortaleciendo una política pública que no solo protege animales, sino que también construye ciudad desde el cuidado, la corresponsabilidad y el respeto por la vida.

¿Cómo acceder al servicio en Bogotá?

Las personas interesadas pueden agendar su turno gratuito a través de los canales oficiales del Instituto:

Aplicativo web: https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos

Sede administrativa: Carrera 10 #26-51 Piso 8, Torre Sur, Residencias Tequendama

Super CADES: Manitas, Américas y Suba

Teléfono: 601 647 71 17

