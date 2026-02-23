Publicidad

Don Jediondo tiene noble gesto con una perrita callejera: “¿Me la llevo pa Sutamarchán?”

El humorista Don Jediondo conmovió en sus redes tras compartir el encuentro con una perrita abandonada en un parque de Bosa, en Bogotá. El video dejó entrever que el comediante habría decidido darle un nuevo hogar, a la espera de confirmación en sus próximas publicaciones.

23 de febrero de 2026 - 02:03 p. m.
Don Jediondo compartió en redes sociales el encuentro con perrita Kiara en un parque de Bosa.
Don Jediondo compartió en redes sociales el encuentro con perrita Kiara en un parque de Bosa.
Foto: @donjediondo
El humorista colombiano Pedro Antonio González, más conocido como Don Jediondo, conmovió a sus seguidores en redes sociales tras publicar un video en el que aparece junto a una perrita callejera encontrada en un parque de Bogotá.

En las imágenes, grabadas en el Coliseo y Polideportivo La Palestina, en la localidad de Bosa, el comediante cuenta que se encontró con Kiara, una perrita que, según relató una vigilante del lugar, fue hallada caminando sola en el parque.

De acuerdo con el testimonio compartido en el video, la trabajadora estaba de turno cuando notó que el animal permanecía sin compañía. Al momento de cerrar el parque, la perrita no se retiró del lugar y desde entonces ha permanecido allí con autorización de la administración, que decidió no entregarla a terceros sin previa aprobación.

Según explican en la grabación, Kiara es una canina muy noble y cariñosa. Ha recibido alimento y cuidados por parte de la comunidad, pero continúa esperando un hogar definitivo. En tono cercano y característico de su estilo, Don Jediondo preguntó a sus seguidores: “¿Será que se va para Sutamarchán? ¿La adoptamos sí o no?”.

Esta no es la primera vez que el humorista colombiano protagoniza una historia de rescate animal. En 2024, relató cómo encontró en las calles de Ocaña a una cachorra en condición de abandono. Tras brindarle alimento y atención, decidió trasladarla a Bogotá. La perrita viajó en avión hasta la capital, donde recibió atención veterinaria por desnutrición, problemas dermatológicos y parásitos.

La cachorra, a la que llamó Ocaña en homenaje a la ciudad donde fue rescatada, logró recuperarse y actualmente vive con él. El gesto despertó múltiples reacciones de apoyo y mensajes de aliento en redes sociales.

Aunque en el video plantea la decisión como una consulta a sus seguidores, el tono y la cercanía con la perrita Kiara dejaron entrever que Don Jediondo habría decidido llevársela a casa, siguiendo el camino que ya recorrió en 2024 con la otra cachorra rescatada. “Esta perrita no llegó por casualidad”, escribió en la publicación del video de Kiara.

Ahora, sus seguidores permanecen atentos a nuevas publicaciones en sus redes sociales, donde se espera que comparta actualizaciones sobre el estado de Kiara y confirme oficialmente su nueva historia.

Francis Briñez(54396)Hace 4 minutos
Excelente actitud. Felicitaciones a Don Jediendo, este tipo de noticias, alivian el día, gracias por darle una oportunidad a Kiara.
