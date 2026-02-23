¿Qué es un perro arcoíris y por qué llega a cambiar la vida de sus dueños?

Para muchas personas, un perro no es solo un animal de compañía, sino un miembro de la familia. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

En redes sociales, los tutores y amantes de los animales de compañía han comenzado a popularizar el concepto de “perro arcoíris”. Esta expresión, que circula en comunidades digitales, describe a ese perro que llega a la vida de una persona después de la muerte de otro compañero canino profundamente amado.

La artista Natalia Aguilar, creadora de contenido en la cuenta de Instagram @natiaguilar.arte, lo explica desde su propia experiencia. “¿Sabés lo que es un perrito arcoíris? Es ese que llega después de perder a tu gran amor. No reemplaza, pero te ayuda a sanar de a poquito”, comparte en una de sus publicaciones. Tras la partida de Lumen, su perro, pensó que no volvería a amar de la misma manera. “Y la verdad es que no lo hice”, admite. Sin embargo, tiempo después llegaron Sofía y Vincent, dos perros “flacos, asustados, pero con una fuerza enorme para rescatarme a mí también”. Hoy, cuenta, son felices y sanos, y gracias a ellos encontró “otra forma de seguir”.

La idea también ha sido retomada por emprendimientos como Kandals Pet Boutique, que define a los “perritos arcoíris” como esos compañeros que aparecen “después de la tormenta de la despedida, trayendo colores a un corazón que creía haberse apagado”. Según su mensaje, no reemplazan al que partió, porque cada vínculo es único, pero sí recuerdan que aún existe espacio para volver a sonreír y compartir la vida con otro animal.

Más que un término popular en redes sociales, el concepto refleja el proceso emocional complejo que es el duelo por la pérdida de una mascota. Para muchas personas, un perro no es solo un animal de compañía, sino un miembro de la familia. Su ausencia deja un vacío difícil de explicar a quienes no han pasado por lo mismo. En ese contexto, la llegada de un nuevo perro puede generar sentimientos encontrados como culpa, miedo a comparar y temor a “reemplazar”. La narrativa del “perro arcoíris” busca resignificar esa experiencia y entenderla no como sustitución, sino como transformación del amor.

En redes, miles de usuarios comparten las historias de sus propios “perritos arcoíris”, convencidos de que su llegada no fue casualidad, sino una oportunidad para sanar.

