Fundaciones han rescatado cientos de animales en Córdoba y ahora les buscan hogar

Organizaciones de protección animal como Fundación Gora, Second Chances, Matruska Cat Lovers, entre otras, han reportado más de 500 animales auxiliados en municipios como Montelíbano y Tierralta. Así puede ayudar.

23 de febrero de 2026 - 05:46 p. m.
Algunos animales han fallecido tras la emergencia, mientras que otros continúan en proceso de rescate o recuperación.
Foto: @gorafundacion
Tras las inundaciones que golpearon varios municipios de Córdoba, decenas de perros y gatos emprendieron un nuevo camino lejos del desastre. Gracias al trabajo articulado de distintas organizaciones dedicadas al bienestar y la protección animal y personas voluntarias, varios de estos animales sobrevivientes ya se encuentran en Medellín y otras ciudades del país, donde avanzan en procesos de recuperación y adopción.

La información fue compartida por la Fundación Gora, que lideró parte de los traslados y destacó el papel de padrinos, donantes y aliados estratégicos. Según la fundación, cada uno de los animales rescatados cuenta con una red de apoyo que ha hecho posible su atención médica, alimentación y cuidado temporal.

La organización también informó que algunos animales han fallecido tras la emergencia, mientras que otros continúan en proceso de rescate o recuperación. A la fecha, organizaciones como Second Chances, Matruska Cat Lovers y Asociación Amor Animal han reportado más de 500 animales auxiliados en municipios como Montelíbano y Tierralta, donde el panorama, según relatan los rescatistas, evidenció el abandono estructural que enfrentan muchos albergues municipales.

“Llevo diez años rescatando, pero nada te prepara para ver el olvido de frente”, compartió el equipo de Second Chances en sus redes sociales, tras recorrer zonas afectadas y visitar refugios colapsados por la emergencia. Pese a la magnitud de la tragedia, resaltaron el trabajo de redes locales de apoyo que, en medio del caos, han logrado salvar cientos de vidas.

En uno de los traslados recientes, siete perros viajaron desde Córdoba hacia Medellín en busca de una segunda oportunidad. Entre ellos están Toña, Canela, Blue y Blanca, quienes hoy se encuentran en hogares de paso, bajo supervisión veterinaria, listos para iniciar procesos de adopción. Otros ya han sido adoptados.

La operación ha contado con el respaldo de clínicas veterinarias como Spikes Vet y profesionales independientes que han asumido valoraciones, tratamientos y seguimiento médico.

Las fundaciones coinciden en que la mejor forma de ayudar es adoptar. Cada adopción abre un cupo para rescatar a otro animal que aún permanece en zonas afectadas. También se pueden realizar donaciones económicas, apadrinar procesos médicos o difundir la información en redes sociales para ampliar el alcance.

Los animales rescatados se encuentran actualmente en Medellín y otras ciudades de Colombia. Quienes estén interesados en adoptar pueden comunicarse directamente con las fundaciones a través de sus redes sociales.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

