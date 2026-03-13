Diez horas de radio por los animales: así será la Radiotón solidaria en Bucaramanga

Durante 10 horas, ciudadanos podrán donar concentrado para apoyar a fundaciones que cuidan animales abandonados. Foto: Perrito bonis Filiberto

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Con el objetivo de apoyar a los animales en situación de abandono, la Alcaldía de Bucaramanga y la emisora La Cultural FM realizarán el próximo 27 de marzo una Radiotón solidaria para recolectar alimento destinado a perros y gatos que viven en la calle o se encuentran bajo el cuidado de fundaciones, refugios o albergues.

La jornada se llevará a cabo en el Parque San Pío, entre las 8:00 de la mañana y las 6:00 de la tarde, en una transmisión especial de 10 horas que buscará reunir cinco toneladas de alimento para animales vulnerables de la ciudad.

Durante el evento, los ciudadanos podrán acercarse con donaciones de comida para perros y gatos, un aporte que será entregado a organizaciones que trabajan en el rescate, cuidado y protección de animales abandonados o víctimas de maltrato. “Dona alimentos, concentrado, sobres, latas o lo que esté a tu alcance”, indicaron desde la Alcaldía.

De acuerdo con los organizadores, la iniciativa busca movilizar a la comunidad para demostrar que la ciudad también responde con solidaridad frente a esta problemática. “Cada aporte cuenta y cada kilo de alimento puede cambiar una vida”, señalaron los organizadores.

Además de la transmisión radial, la actividad incluirá espacios de encuentro con la ciudadanía como música y actividades para promover el cuidado y la protección de los animales.

Desde diferentes dependencias de la administración municipal, incluida la Secretaría de Educación, se han sumado a la jornada con el llamado a los bumangueses para participar y contribuir con donaciones. “Es momento de demostrar que en Bucaramanga somos solidarios, que cuidamos a nuestros animales y que cuando nos unimos, logramos cosas increíbles”.

Los organizadores recuerdan que un kilo de concentrado puede marcar la diferencia para muchos animales que hoy dependen del apoyo de la comunidad. La invitación es a acercarse al Parque San Pío, compartir la iniciativa y sumarse a esta jornada solidaria que busca llenar miles de platos de comida para perros y gatos de Bucaramanga.

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