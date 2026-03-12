Juanes le hace emotiva canción a Parce, su perrito fallecido: Esto dice “Cómo pudiste”

Uno de los temas que más ha conmovido al público es “Como pudiste”, una canción inspirada en la muerte de su perro Parce. Foto: Camilo Andrés Suárez

El cantante colombiano Juan Esteban Aristizábal, más conocido como Juanes, presentó el pasado 6 de marzo su nuevo trabajo discográfico, JuanesTeban, el álbum número 12 de su carrera y en el que el artista explora emociones personales y experiencias que han marcado su vida en los últimos años.

El disco reúne 16 canciones, compuestas en Medellín y grabadas en Miami, entre las que se destacan “Una Noche Contigo”, “Muérdeme”, “La Carta”, “Vuelve”, “Timelapse de Sol” y “Madres”. Además, incluye colaboraciones con artistas y agrupaciones como Bomba Estéreo, Mon Laferte, Rawayana y Vivir Quintana.

Uno de los temas que más ha conmovido al público es “Como pudiste”, una canción inspirada en la muerte de su perro Parce, un bulldog francés que lo acompañó durante casi 12 años. En entrevista con La FM, el artista recordó que la noticia lo sorprendió mientras se encontraba de viaje en Europa.

“Era un bulldog francés y estuvo casi 12 años conmigo, yo lo adoraba con el alma. Estaba en Europa y llamo a mi casa como siempre y me dicen ‘murió Parce’. No lo podía entender, fue un shock. Luego llegar a la casa y no haberlo encontrado me dio pie para hacer esa canción y dedicarla a mi gran amigo”, relató el artista a ese medio de comunicación.

El cantante también reflexionó sobre el vínculo especial que las personas pueden desarrollar con los animales de compañía. “Es un amor increíble y tan distinto que uno siente por los animales. Hay una amistad y honestidad de estos animales con nosotros que es increíble. El tiempo no existe para ellos, siempre están contigo y te siguen para todas partes”, expresó.

La letra del tema refleja el vacío que dejó su ausencia y el vínculo profundo que el artista tenía con su compañero de vida:

“Hoy llegó a casa, todo es distinto, ya no encuentro el misterio de tu instinto. Decidiste alejarte y partir sin avisarme, sé que te echaré de menos cuando cante esta canción”.

“Mira amor lo que al final tú me has hecho, me dejaste un hueco hondo en el pecho. Si falté no fue porque no te amaba, mira amor me está matando el despecho, pasan horas y me siento deshecho”.

A lo largo del tema, Juanes expresa el dolor de regresar a casa y no encontrar a su fiel amigo, una sensación que convirtió en una de las composiciones más personales de su nuevo álbum.

