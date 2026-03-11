Fue una mamá increíble en la calle, pero nadie quiere adoptarla: la historia de Rocío

Rocío es una gata tranquila y amorosa que ya está esterilizada y lista para ser adoptada. La Fundación Lazo Animal espera encontrarle pronto una familia. Foto: @lazoanimal

La Fundación Lazo Animal, organización sin animo de lucro dedicada al rescate y la protección de los animales en Medellín, dio a conocer recientemente a través de sus redes sociales (@lazoanimal) la emotiva historia de Rocío, una gata de pelaje naranja que fue encontrada en las calles del barrio Tricentenario junto a sus crías.

De acuerdo con la organización, la felina dio a luz en una acera, en medio del frío y el peligro de la calle. Aun así, logró sacar adelante a sus cachorros hasta que fueron rescatados por la fundación, que desde entonces se ha encargado de su cuidado y proceso de adopción.

Con el paso del tiempo, todos los gatitos encontraron hogar gracias al apoyo de adoptantes y personas que difundieron su historia. Sin embargo, Rocío continúa esperando la misma oportunidad.

Desde la fundación explican que este tipo de situaciones son frecuentes en los procesos de rescate animal, ya que los cachorros suelen ser adoptados con mayor rapidez, mientras que los adultos, especialmente las madres, permanecen más tiempo en refugios y hogares de paso.

“Fue una mamá increíble que hizo todo lo posible por proteger a sus bebés. Todos ellos ya tienen familia, pero Rocío aún sigue esperando que alguien también la elija a ella, nadie ha querido adoptarla”, compartió la organización en su cuenta de Instagram.

La gata es descrita como tranquila, amorosa y algo tímida, por lo que necesita un hogar paciente en el que pueda adaptarse con calma. Idealmente, el espacio no debería tener gatos dominantes ni ambientes con mucho estrés, para que pueda sentirse segura y desarrollar plenamente su carácter.

Rocío ya se encuentra esterilizada y cuenta con prueba negativa para leucemia felina, por lo que está lista para iniciar una nueva etapa en un hogar definitivo.

Desde la fundación hacen un llamado a la ciudadanía para que quienes estén interesados en adoptarla se comuniquen a través de WhatsApp al 304 378 8883 o a las redes sociales @lazoanimal. También invitan a quienes no puedan adoptarla a ayudar difundiendo su historia, con el fin de aumentar las posibilidades de que encuentre una familia.

