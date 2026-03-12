“Tengo cáncer y quiero conocer el mar antes de irme”: el último sueño de Stitch

Stitch padece cáncer en el paladar y actualmente vive sus días rodeada de cuidados y cariño. Foto: @animalibrecom

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La historia de Stitch, una perrita de raza bulldog francés de cinco años diagnosticada con cáncer, ha conmovido a decenas de personas en redes sociales. La perrita, que enfrenta una enfermedad terminal, tiene como último deseo conocer el mar antes de que llegue el final de su vida.

El caso fue compartido por Animalibre, una organización sin animo de lucro dedicada al rescate de animales en Medellín. A través de sus redes sociales (@animalibrecom), la fundación publicó un emotivo mensaje narrado desde la voz de la propia perrita para pedir apoyo y hacer realidad ese último sueño.

Según explicó la fundación, Stitch padece cáncer en el paladar, una enfermedad que ya comprometió el hueso y que no tiene posibilidad de tratamiento quirúrgico. Por esta razón, el objetivo ahora es brindarle bienestar y calidad de vida durante el tiempo que le queda.

“Tengo cáncer y quiero conocer el mar antes de irme. Ya no hay cura, pero sí un sueño”, decía el mensaje compartido por la organización. En la publicación también contaban que la perrita recientemente logró conseguir un hogar de paso y que su cuidadora quería cumplir ese deseo de llevarla a conocer el mar.

La idea era viajar en avión el pasado 4 de marzo y por eso hicieron un llamado público a la aerolínea Avianca para que ayudara a hacer posible el viaje. “No necesito lujos, solo comprensión, un poquito de amor y que me dejen vivir este momento tranquila”, expresaba el mensaje difundido en redes sociales.

Sin embargo, ante la falta de respuesta para concretar el viaje, la fundación compartió una nueva actualización el 11 de marzo. En ella explicaron que decidieron llevar a Stitch a un río, con la intención de que pudiera disfrutar al menos de un momento especial en contacto con el agua y la naturaleza.

La historia ha generado una ola de solidaridad entre los usuarios de internet, quienes han compartido el caso y enviado mensajes de apoyo para la perrita.

Desde la organización señalaron que, más allá de la enfermedad, su prioridad es que Stitch pueda vivir sus últimos días con amor, tranquilidad y experiencias que le permitan despedirse con dignidad.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱