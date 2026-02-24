Publicidad

La Red Zoocial

Doggy Click, la plataforma para encontrar a su nuevo mejor amigo peludo en Bogotá

Doggy Click es una iniciativa digital de la Fundación Doggy In Home que conecta a perros y gatos en adopción con familias dispuestas a darles una segunda oportunidad.

24 de febrero de 2026 - 11:00 p. m.
Ringo es uno de los perritos que hacen parte de Doggy Click. Fue rescatado en la vía Chía–Bogotá y hoy espera una familia.
Foto: @doggyclick
Con una dinámica inspirada en las redes sociales y aplicaciones de citas, nació Doggy Click, una iniciativa digital que busca conectar a perros y gatos en adopción con familias dispuestas a darles una segunda oportunidad. El proyecto fue creado por la Fundación Doggy In Home, de Bogotá, y funciona como un espacio virtual donde los usuarios pueden conocer a diario a los animales que esperan un hogar definitivo.

Bajo el lema “desliza, conoce y enamórate (pero de verdad)”, la plataforma, identificada en redes como @doggyclick, presenta historias, fotos y datos clave de cada peludito disponible para adopción. Según indicó la fundación, la meta principal de esta plataforma es lograr que muchos de los animales que llevan entre dos y hasta siete años esperando un hogar, finalmente lo encuentren.

Desde la organización explican que el proyecto hace parte de su programa de adopciones y que busca acercar el proceso a más personas, facilitando el primer contacto “a solo un click”. Además, invitan a quienes no pueden adoptar a apoyar la causa siguiendo y compartiendo el contenido para ampliar el alcance y dar visibilidad a los casos.

Entre los animales que buscan hogar se encuentra Nazaret, una gata de un año que llegó desde Barranquilla en diciembre junto a sus tres crías y, además, acogió a otros dos pequeños que la vida puso en su camino. Es descrita como una gata amorosa, tranquila y especialmente tierna. Aunque es positiva a inmunodeficiencia felina, esta condición no le impide llevar una vida plena. Requiere un hogar responsable, idealmente como única gata o junto a otro felino positivo. Está esterilizada y lista para comenzar una nueva etapa.

Otro caso es el de Ringo, un perro de apenas un año que fue encontrado en la vía Chía–Bogotá en estado de desnutrición, pero siempre atento al cuidado de cuatro cachorros que se cree son sus crías. La fundación lo describe como un “héroe silencioso” que, pese a las dificultades, mantiene la confianza en las personas. Se entrega desparasitado, con compromiso de esterilización y próximo a completar su esquema de vacunación.

Quienes deseen iniciar el proceso de adopción con Nazaret, Ringo o el resto de animales que buscan un hogar, pueden diligenciar el formulario disponible en este enlace, comunicarse al número +57 317 775 2259 o visitar las redes sociales de Doggy Click (@doggyclick).

