“Te voy a amar mucho”: adoptan a la perrita más viejita en jornada de adopción en Medellín

Familias abrieron sus puertas a animales que llevaban años esperando una segunda oportunidad. Foto: Alcaldía de Medellín

En la primera gran “Adoptatón del año” que se realizó en Medellín el pasado domingo 22 de febrero, 50 perros y gatos encontraran un nuevo hogar. De ellos, 22 fueron caninos y 28 felinos, muchos considerados “veteranos”, es decir, animales con edades entre los 5 y 15 años que llevaban largo tiempo esperando una segunda oportunidad.

La actividad, liderada por la Secretaría de Medio Ambiente de Medellín, reunió a familias, voluntarios y funcionarios en los alrededores del Museo de Arte Moderno de Medellín, donde se realizó una caminata simbólica para visibilizar a los animales que aún buscan hogar. También participaron integrantes del Batallón de Apoyo y Servicios para el Combate N.º 4, en una muestra de respaldo institucional a la causa del bienestar animal.

Además de las 50 adopciones concretadas durante la jornada, se recibieron cuatro solicitudes adicionales que avanzan en el proceso correspondiente, lo que podría ampliar el número de historias con final feliz en los próximos días.

La secretaria de Medio Ambiente, Marcela Ruiz, destacó que la respuesta de la ciudadanía demuestra que la adopción responsable no tiene edad. Señaló que las familias que decidieron abrir su hogar a animales mayores están apostando por compañeros que requieren cuidados especiales, pero que también ofrecen cariño y lealtad incondicional.

“Es muy significativo porque demuestra la solidaridad y el amor por la fauna, por los animales de compañía”, indicó la funcionaria.

Entre los testimonios de la jornada estuvo el de Yeny Paola Álvarez, quien confesó que al conocer que se trataba de perros y gatos viejitos sintió un llamado especial.

“Esta semana estaba mirando redes cuando vi la publicación de La Perla. Dijeron que eran veteranos, a mí algo en el corazón se me movió. Entonces vine y le dije a los chicos ¿cuál es la más viejita? Y me dijeron que era esta bebé que tengo acá, entonces por eso la elegí. Bueno, bebé, has llegado a un hogar con amor, te voy a amar mucho, vamos a ser unas excelentes amigas. Si quieres mimos, si quieres jugar, vas a ser muy feliz y me vas a hacer muy feliz todos los días, mi corazón”, dijo Álvarez.

De acuerdo con la Alcaldía de Medellín, desde 2024, 3.247 animales de compañía han sido adoptados en la ciudad, de los cuales 1.949 son perros y 1.298 gatos. Sin embargo, el reto continúa, pues aún hay más de 300 animales que permanecen a la espera de una familia, algunos de ellos desde hace más de cinco años.

La Alcaldía recordó que las personas interesadas en brindarle hogar a un perro o gato también pueden iniciar el proceso de adopción de manera virtual a través de la plataforma www.sabuesos.com.co.

