A princesa la dejaron plantada en el día de su adopción: “se quedó todo el día esperando”

Princesa es una gatita joven, esterilizada, desparasitada y libre de pulgas. Foto: @adoptagatoscaracas

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Princesa, una gatita rescatada que busca un hogar permanente, vivió un momento que puso en evidencia los retos de la adopción responsable de animales de compañía. La felina fue “dejada plantada” el día en que supuestamente iba a ser adoptada, según informó Adopta gatos en caracas (@adoptagatoscaracas), una plataforma digital que se encarga de difundir gatitos en adopción en Caracas, Venezuela.

En una publicación en redes sociales, la organización, dedicada a encontrar hogares seguros para gatos, relató que una persona interesada en adoptar a Princesa cumplió con los filtros del proceso y manifestó entusiasmo por recibirla. El testimonio, narrado desde la “voz” de la propia gatita, cuenta que ella llegó a creer que su vida cambiaría para siempre y pasó todo el día esperando a su nueva familia. Sin embargo, con el paso de los días, incluso una semana, la persona nunca volvió a comunicarse.

La historia de Princesa se suma a otras experiencias que visibilizan las dificultades que enfrentan los animales rescatados en Venezuela y otras partes del mundo para encontrar hogares definitivos, pese a contar con características deseables como juventud, energía y afecto. Antes de llegar a su situación actual de resguardo, la gatita había sufrido abandono por parte de su familia anterior, que la dejó sola en el edificio donde vivían.

Aunque actualmente está bajo cuidado, Princesa pasa sus días en una habitación pequeña y en espacios restringidos por las noches debido a que no se lleva bien con otros animales. Por su naturaleza activa y sociable, sus rescatistas explican que lo ideal para ella sería un hogar tranquilo, sin otros animales y con personas pacientes que le ofrezcan atención constante.

Princesa es una gatita joven, esterilizada, desparasitada y libre de pulgas. Quienes estén interesados pueden escribir al contacto publicado por la cuenta de adopción @adoptagatoscaracas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱