Dos crías de puma fueron rescatadas y adoptadas por el Bioparque Ukumarí de Pereira

Además del daño físico y psicológico que sufren estos animales cuando no están en su hábitat, tenerlos como propiedad puede acarrear en graves sanciones. Foto: Bioparque Ukumarí

Los animales silvestres son aquellos que, a diferencia de especies como perros, gatos o conejos, no sufrieron un proceso de domesticación y no dependen del humano para sobrevivir. Por ello, pueden alimentarse y refugiarse de forma independiente. De hecho, la palabra “silvestre” se refiere a que viven en el medio natural.

Recolectar este tipo de animales se ha convertido en una “moda” por parte de algunos ciudadanos. No obstante, además del daño físico y psicológico que sufren ellos cuando no están en su hábitat, tenerlos como propiedad puede acarrear en graves sanciones.

Este fue el caso de dos pumas pequeños, de 4 y 6 meses de edad, que estaban siendo mascotas de civiles de forma ilegal. Sandra Milena Correa Montoya, gerente del Bioparque Ukumarí de Pereira, aseguró que la autoridad ambiental del Valle de Aburrá encontró a uno de estos animales junto a su madre muerta, en una zona rural del área metropolitana de Antioquia. El otro cachorro fue encontrado abandonado dentro de un guacal, en Medellín.

Actualmente, son protegidos por el Bioparque Ukumarí, en donde continuarán su proceso de crianza, pues no podrán ser liberados porque no podrían acoplarse a su entorno natural, debido a su corta edad.

“No tenga animales silvestres como mascotas. Comuníquese al 123 de la Policía Nacional si ve que alguien tiene micos, loros, guacamayos u otros animales silvestres. Si quiere un animal, tenga a un perro o un gato, pero para toda la vida”, comentó Sandra Milena Correa.

Adoptamos 2 pumas rescatados en Antioquia. 🐾 En el @bioparqueukumari recibimos 2 crías de puma que fueron rescatados por @areametropol en Antioquia. Por su corta edad liberarlos sería un imposible ya que no se adaptarían a la vida en el medio natural. Hoy hacemos un llamado a todas las comunidades para que eviten la compra y venta de fauna silvestre. Recuerden que esta actividad es ilegal en nuestro país. #EllosNoSonMascota Posted by Bioparque Ukumarí on Thursday, May 11, 2023

Uno de los motivos más importantes para evitar adoptar animales silvestres es que el tráfico de fauna es uno de los negocios más lucrativos del mundo. Comprarlos o “rescatarlos” es apoyar una actividad ilegal, agresiva e incluso mortal para ellos. Según el Ministerio de Ambiente, entre enero y octubre de 2022, en Colombia fueron incautados 12.404 animales que iban a ser traficados.

“Es muy triste para nosotros porque, estos bebés pumita son animales que deberían estar en el bosque cumpliendo su función ecológica de controlar poblaciones, animales que deberían estar con su mamá aprendiendo acerca de cómo defenderse en el bosque, como cazar, cosas que les enseña la mamá durante más de un año que permanecen con ella”, comentó la gerente del bioparque para Caracol.

El tráfico de animales exóticos en Colombia es una problemática de grandes dimensiones. En promedio, en el país se incautan a diario cerca de 100 animales destinados a ser comercializados ilegalmente.

La veterinaria en fauna silvestre considera que lo más importante para la ciudadanía es no asustarse ni impresionarse si ven iguanas, monos u otros animales en el entorno. “Ellos están con nosotros. Que no los veamos no quiere decir que no existan. El punto es saber cuándo intervenir. No es lo mismo ver una zarigüeya pasando que verla inconsciente. Solo debemos intervenir si están en un estado de vulnerabilidad”, explica Luz Rodríguez Garay, veterinaria de fauna silvestre.

En caso de encontrarse con un animal silvestre, la experta recomienda comunicarse con las autoridades ambientales. “Cada región del país tiene una de ellas, en Antioquia está la Corporación Autónoma Regional del Centro de Antioquia. En el país tenemos a Codechocó o Corpoamazonía”, agrega.

Para ello, es necesario dirigirse a la página de Internet de su autoridad ambiental respectiva. “Es importante que ellos se encarguen. Hay personas que se llevan al animal a su casa, pero esto genera más daño que beneficio”, afirma Rodríguez.

Del mismo modo, es necesario mantener la calma. “Haga mucho silencio. Los animales silvestres tienen los sentidos bastante agudos, por lo que gritar puede empeorar las cosas. Evite al máximo el contacto con el animal, porque las personas pueden terminar siendo atacadas”, finaliza Rodríguez.

