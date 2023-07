Dos jaguares son los nuevos integrantes del Bioparque Ukumarí, en Pereira

Los dos jaguares fueron decomisados por la Policía Ambiental y se encontraban en el hogar de paso para fauna silvestre de CORPONOR. Foto: Bioparque Ukumarí

Un jaguar macho y una hembra son los nuevos integrantes de las especies animales que conforman la familia del Bioparque Ukumarí. El operativo de traslado de los dos animales se desarrolló desde el norte del país, hasta Pereira, y contó con el apoyo de distintas entidades, como la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR, la Fuerza Aérea Colombiana, el Ejército Nacional y el Aeropuerto Internacional Matecaña.

Los dos individuos fueron trasportados en una aeronave Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana, cuyo tamaño y capacidad permitieron desarrollar el viaje. El traslado se realizó con el apoyo del personal médico veterinario y del equipo logístico del Bioparque Ukumarí y CORPONOR, que garantizaron en todo momento la seguridad y las condiciones de la especie.

Los dos jaguares fueron decomisados por la Policía Ambiental y se encontraban en el hogar de paso para fauna silvestre de CORPONOR. Gracias a la unión de esfuerzos entre las distintas entidades, los dos individuos se encuentran en el Bioparque Ukumarí, en donde gozan de condiciones para lograr su bienestar y contar con los espacios adecuados y un equipo de profesionales que se encargarán de su cuidado.

Sandra Correa, gerente del bioparque, afirmó que esto representa una segunda oportunidad para los animales, “que desafortunadamente no podrán ser devueltos a la naturaleza, ya que son jaguares que se han reproducido varias veces y genéticamente son animales que ya no podrían servir a un programa de conservación, pero además, no tienen la capacidad para sobrevivir en su ambiente natural”.

El jaguar es uno de los felinos más grandes de América. Actualmente, es una especie que se encuentra al borde de la extinción, debido a la caza furtiva, la fragmentación del hábitat y la matanza ilegal.

A través de redes sociales, se conoció un vídeo grabado por varios hombres que, al parecer, son cazadores, en zona selvática de Ciénaga, Magdalena. En él se puede observar a un hombre apuntando con lo que parece ser una pistola, hacia la copa de un árbol, donde se resguardaba el felino.

Luego de que logran su objetivo, el animal cae en un charco y el hombre, con sevicia, “remata” al animal con varios tiros en su cuerpo ante la mirada de los otros sujetos con complacencia. Este indignante hecho tiene conmocionados a los defensores de animales de la región, quienes dicen sentirse “tristes, impotentes y desilusionados”.

En conversación con La Red Zoocial, la Asociación de Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible indicó que el vídeo fue compartido internamente en el 2022 y que los hechos aún son materia de investigación.

Por su parte, el Ministerio de Ambiente se pronunció en rechazo a la acción de estas personas y recordó la importancia del jaguar en el equilibrio de los ecosistemas. “Rechazamos el triste y repudiable acto que termina con la vida de un Jaguar a manos de personas inescrupulosas. Les recordamos que la supervivencia del Jaguar es determinante en nuestros ecosistemas, de esta depende el hábitat de otro sinnúmero de especies en nuestro país”, se lee en el comunicado.

Cabe destacar que el pasado 3 de mayo se presentó un hecho similar en la misma zona, donde otro jaguar fue hallado ensangrentado y con lesiones en la cabeza.

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (Corpamag) visitó las zonas donde se han presentado varios ataques contra estos animales y encontró que la comunidad se ha visto afectada por ellos. “Los funcionarios dialogaron con la comunidad, quienes manifiestan desconocer la situación y a los presuntos agresores. Sin embargo, expresan que sus animales domésticos han sido afectados por los grandes felinos que rodean la zona”, indicó la entidad.

