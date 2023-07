Los sonidos que hacen los gatos y su significado

Los gatos suelen utilizar el maullido, principalmente, en otras personas. Este es el motivo por el cual los gatos no maúllan entre ellos. Foto: Pixabay

Los gatos utilizan varias partes de su cuerpo para comunicar sus emociones: ya sea la posición de sus orejas, el movimiento de su cola, las vocalizaciones y distintas posturas adoptadas por ellos, las cuales son estrategias que utilizan para expresar sus sentimientos.

Leer: ¿Por qué los gatos quedan con la boca abierta al olfatear algo?

Maullido: este sonido más reconocido que realizan los felinos. De hecho, en el antiguo Egipto, se utilizaba la onomatopeya “miu” para referirse a ellos. Según la Fundación Affinity, este sonido no tiene un significado específico, pues puede significar distintos mensajes, dependiendo del contexto. Por ejemplo, un maullido cerca de una puerta cerrada puede significar que el gato quiere salir, o uno cerca a un platón vacío significa que el felino tiene hambre. Los gatos suelen utilizar el maullido, principalmente, en otras personas. Este es el motivo por el cual los gatos no maúllan entre ellos.

Entre las principales funciones del maullido se encuentran:

Saludar a las personas: especialmente cuando sus propietarios llegan a casa.

Llamar la atención: los mininos disfrutan del contacto social con personas y varios de ellos serán bastante vocales cuando necesiten la atención de sus dueños.

Pedir comida: varios gatos disfrutan de su alimento y pueden maullar bastante durante las horas de almuerzo.

Confusión o miedo: algunos gatos mayores pueden sufrir por confusiones mentales, o disfunciones cognitivas, que pueden tener como resultado un mayor número de maullidos.

Leer: Trucos para evitar que el arenero de los gatos huela mal

Llamada de socorro: la Fundación Affinity asegura que este suele ser un sonido realizado, en su mayoría, por gatitos con menos de un mes de vida. Ellos realizan una “llamada de socorro”, que parece un maullido bastante agudo, y que sirve para advertir a la madre de una stiuación de emergencia.

Ronronean: Experto Animal asegura que los gatos tienen distintos tipos de ronroneo, dependiendo del estado anímico en el que se encuentren. Al igual que los seres humanos tenemos voces distintas, los felinos varían la intensidad de su tono para expresar sus emociones.

Leer: “Todos tenemos un perro Wilson dentro de nuestro corazón”: Fuerzas Militares

Si su mascota ronronea de forma candente y suave, o de una forma intensa y profunda, cuando está cerca suyo, está demostrando su cariño, porque se siente a gusto y relajado con usted. También puede comenzar a ronronear cuando lo acaricia.

Aullidos: estos sonidos tienen como objetivo que no se llegue a una lucha directa entre gatos. Estos sirven como “sonidos de amenaza”, con el objetivo de generar disuasión con otros felinos.

Cacareo: El cacareo consiste en sonidos cortos y repetidos que el gato emite con la boca abierta, mientras le tiembla la mandíbula. Este sonido es característico del felino que está en frente de una presa, pero que está separado a través de una barrera que le impide la cacería. En casa, la mascota lo suele realizar cuando ve mosquitos o mariposas en el patio.

Leer: Nucita, la gata que no se despegó del ataúd de su dueño en medio del velorio

Este es un ruido que varios propietarios de felinos reconocen cuando su mascota está sentada frente a la ventana y observa detenidamente a un pájaro o una ardilla que saltan de rama en rama.

Junto con los ojos y los bigotes, la cola es uno de los rasgos más característicos de los felinos. Esta parte del cuerpo y sus movimientos es tan importante que en la antigüedad los griegos llegaron a llamar a los gatos “ailourus” que literalmente quiere decir “cola en movimiento”.

Incluso, el control que tienen sobre esta parte de su cuerpo no es igual al que tienen sobre el resto de sus extremidades.

Algo que muchas veces hacen de forma involuntaria, pero que también puede hacer por reflejos o instintos.

En cualquier caso, se trata de una forma en la que su gato se comunica con usted y con su entorno. Por eso, en La Red Zoocial le contamos cómo su gato podría estar tratando de manifestar algo dependiendo del movimiento de su cola.

Cola vertical o levantada: De acuerdo con el portal Experto Animal, si la cola del gato está en esta posición, el significado es muy positivo. Un minino con la cola erguida está feliz, se siente confiado, tiene una actitud amigable y deseos de mostrar su afecto a quien le rodea. Si además la punta de la cola está ligeramente doblada, esto representa el estado máximo de alegría.

Leer: Trucos para evitar que el arenero de los gatos huela mal

Cola baja: Por el contrario, una cola rígida en posición baja quiere decir que su gato no se siente cómodo. De esta forma está anunciando un gran enfado y podría ser el preámbulo de una actitud agresiva.

Cola erizada: Cuando un gato eriza su cola, el volumen de esta crece y de esta manera intenta parecer más grande para enfrentarse a un enemigo o un peligro. Con esta postura el gato anuncia su agitación, su enfado y se enfrenta a quienes le amenazan o intentan atemorizarle. Es, básicamente, una postura de defensa.

Cola barriendo el suelo: El significado de este caso puede ser variable. Si la cola se mueve y, a la vez, roza el suelo, podría indicar que el gato tiene interés en algo o quiere jugar. También puede ser una señal de enfado cuando el movimiento va acompañado de golpes secos en el suelo.

Leer: Nucita, la gata que no se despegó del ataúd de su dueño en medio del velorio

Cola con movimiento de látigo (de un lado a otro): En este caso se trata de una señal de advertencia. De acuerdo con la PDSA el gato está advirtiendo que se está alterando o enfadando. De esta forma avisa que alguien no le gusta o que no tolera algo que está pasando a su alrededor. Lo mejor es no acercarse.

Movimiento rápido de la punta de la cola: El gato siempre reaccionará con este movimiento a un estímulo agradable y que le produce gran emoción, por ejemplo, nuestra llegada a casa o tener su juguete favorito.

Leer: Datos y cosas que debe saber sobre los gatos

Cola escondida: Si el minino esconde la cola o la enrolla bajo el cuerpo, significa que tiene miedo y que algo o alguien se lo está provocando. También podría querer transmitir decepción por no haber conseguido algo.

Cola que se balancea: Una cola que oscila de un lado a otro con movimientos lentos, suaves y pausados generalmente indica que el gato está tranquilo y concentrado en alguna cosa. Se trata de un movimiento previo a la caza.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱 Además, si tiene alguna historia o está interesado en contar la suya con su mascota, puede escribirnos a laredzoocial@elespectador.com