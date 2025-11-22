“El 83% de los antioqueños tiene mascotas”: Expopet se realiza por primera vez en Medellín

Expopet Medellín espera recibir alrededor de 20.000 visitantes durante los cuatro días de feria. Foto: DAVID CARO

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Expopet, la feria de animales de compañía más grande del país, llega por primera vez a Medellín después de realizarse durante diez años en Bogotá. La decisión marca un paso importante para una ciudad que, según cifras del sector, tiene un número importante de habitantes interesados en el cuidado y la convivencia con mascotas.

El evento se lleva a cabo este fin de semana, del jueves 20 al domingo 23 de noviembre, en Plaza Mayor, donde visitantes, familias y tutores podrán recorrer espacios dedicados al bienestar animal, actividades pedagógicas y una amplia muestra comercial pensada para perros, gatos y otras especies.

Para conocer los detalles de esta nueva edición, sus retos y las novedades que trae para el público antioqueño, El Espectador habló con Carlos Ruiz, jefe de proyecto de Expopet Medellín, quien explicó por qué la feria decidió expandirse, qué actividades ofrecerá y cuál es su apuesta por la adopción, la tenencia responsable y el bienestar animal.

¿Cómo nace la idea de traer Expopet a Medellín, una feria que durante diez años solo se realizó en Bogotá?

Expopet cumplió una década en Bogotá y ese crecimiento nos llevó a mirar el mercado a nivel nacional. Además, cada vez que realizábamos la feria en la capital, recibíamos mensajes desde Antioquia preguntando si tendríamos una edición en Medellín. Ese interés nos hizo ver la región como un espacio potencial para fomentar la protección y el bienestar animal, pero también para ofrecer una feria que combina entretenimiento y plataforma comercial.

¿El interés por Medellín surgió por ser la segunda ciudad del país o hubo otros factores que pesaron en la decisión?

Existen cifras muy claras: el 83% de los antioqueños tiene animales de compañía, Medellín es la segunda ciudad del país con mayor número de ellos y con un alto nivel de conciencia en torno al bienestar animal. Tienen muchos espacios pet friendly y alternativas para compartir con sus animales. Expopet justamente busca eso: unificar el tiempo, el espacio y la experiencia entre las familias y sus compañeros de cuatro patas.

¿Qué diferencias o apuestas traerá Expopet Medellín frente a las versiones realizadas en Bogotá?

Más que diferencias, traemos el formato completo a Medellín: un espacio de entretenimiento y una gran muestra comercial con más de cien casas y expositores. Tendremos actividades como “Mi Criollo Más Bello”, “El Parque de la Felicidad Perruna”, “la Copa Internacional Felina” y la participación del primer aquascaping (Paisajismo acuático).

¿Qué otras actividades novedosas o inéditas podrán encontrar los visitantes?

Vamos a tener una zona de emprendimientos con el apoyo de la Alcaldía de Medellín y presencia institucional con jornadas de adopción. También contaremos con algo totalmente nuevo: la campaña “No más peludos perdidos”, en alianza con Canela Pets, que permitirá implantar microchips a perros y gatos para facilitar su identificación si llegan a perderse. Queremos darle gran visibilidad, porque es una herramienta clave de tenencia responsable.

Sobre las jornadas de adopción, ¿qué expectativas tienen para esta primera edición en Medellín?

En Bogotá suelen darse en adopción entre 40 y 50 animales durante la feria. Como es la primera edición en Medellín, esperamos que entre 15 y 20 ejemplares puedan encontrar familia. Trabajamos de la mano con La Perla y otras entidades para fortalecer la adopción y visibilizar sus programas.

En cuanto a las marcas participantes, ¿cómo se realizó la selección de expositores?

Siempre abrimos una convocatoria para empresas con productos o servicios dirigidos a animales de compañía. La selección se basa en que cumplan los requisitos sanitarios establecidos por las entidades reguladoras. Además, buscamos variedad: accesorios, mobiliario, servicios, nutrición y todo lo relacionado con bienestar y protección animal.

¿Qué metas tienen para esta primera edición en la ciudad?

Esperamos recibir alrededor de 20.000 visitantes durante los cuatro días de feria. La idea es que el público antioqueño sienta esta feria como propia y podamos generar un impacto a nivel de ciudad.

¿Existe la posibilidad de que Expopet se convierta en un evento itinerante en otras regiones del país?

Por ahora seguimos en Bogotá y Medellín. Llevar la feria implica un despliegue logístico y de costos muy alto, y necesitamos que la industria responda de manera positiva. Por ahora, nos mantenemos en estas dos plazas.

¿Qué recomendaciones da a las familias que asistirán?

Recomendamos llevar hidratación para los animales de compañía, bolsas para recolección de excretas y prepararse para disfrutar de muchas actividades y aprender de la mano de profesionales.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱