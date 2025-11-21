La “sonrisa fea” por la que rechazaron a Luly escondía dolor: hoy lucha por recuperarse

Luly fue sometida a una cirugía de más de tres horas para retirar los dientes que le impedían comer. Foto: @adoptanocompres

La Fundación Adopta No Compres (@adoptanocompres), de Bogotá, compartió la historia de Luly, una perrita rescatada en Sabana Grande, Atlántico, cuyo caso ha despertado un apoyo masivo en redes sociales. Durante meses, Luly fue rechazada por su apariencia física y por una malformación dental que, lejos de ser solo una cuestión estética, escondía un deterioro de su salud.

“Durante mucho tiempo me llamaron fea por mis dientecitos, pero detrás de eso había mucho dolor”, señala el mensaje con el que la fundación presentó su caso.

Según explicó la organización, la búsqueda de Luly se extendió por mes y medio desde que la comunidad reportó su presencia en las calles del municipio. Rescatarla no fue sencillo, ya que huía constantemente por miedo y, según testimonios recopilados por la fundación, fue víctima de agresiones. Habitantes del sector le contaron al equipo que había sido golpeada, que en ocasiones le lanzaban agua caliente para ahuyentarla y que incluso colocaban vidrios entre la basura para evitar que pudiera alimentarse. Su aspecto, marcado por la deformación dental, despertaba burlas y rechazo, lo que empeoró su estado físico y emocional.

Una vez puesta a salvo, Luly fue trasladada a Bogotá, donde inició un proceso médico exhaustivo. El doctor Sergio, del equipo veterinario de la clínica World Pets, explicó que la perrita presentaba múltiples complicaciones derivadas de infecciones previas. “Su oclusión no es adecuada y la malformación le ha generado enfermedad periodontal. Tiene varias piezas dentales que debemos retirar para evitar más infecciones”, detalló.

Además, la fundación informó que Luly había atravesado complicaciones respiratorias y un cuadro infeccioso que agravó su estado. “Nuestra pequeña sigue luchando, pero su cuerpo está pasando por un momento difícil”, escribió el equipo en una de las actualizaciones.

Finalmente, Luly fue sometida a una cirugía de más de tres horas para retirar los dientes que le impedían comer. Tras la intervención, la perrita mostró una mejoría significativa. “Estoy emocionada porque ahora puedo comer sin que la comida se me salga de la boca”, se lee en el mensaje que compartieron en su nombre.

El equipo veterinario continuará evaluando su evolución para determinar si será necesario un tratamiento especializado para completar su recuperación.

La historia de Luly ha generado mucho apoyo en redes sociales, donde usuarios han seguido de cerca su recuperación. Gracias a ese cariño, la fundación anunció que lanzará un producto con una ilustración de la perrita, para que quienes se han conmovido con su caso puedan llevarla consigo en un objeto, ya sea una agenda, un termo o un mug. Lo recaudado se destinará a cubrir los costos de su tratamiento y recuperación.

La fundación reiteró el llamado a brindar apoyo y a visibilizar historias como la de Luly, que reflejan la vulnerabilidad de los animales en situación de calle y la importancia de la acción oportuna para cambiarles la vida.

