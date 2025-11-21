Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

“Esto puede matar a tu perro en menos de una hora”: LauVet alerta sobre urgencia veterinaria

Algunas razas de perros grandes y gigantes tienen más riesgos de sufrir una emergencia que progresa en minutos. La reconocida médica veterinaria y creadora de contenido LauVet advierte cuáles son las señales que los tutores no deben pasar por alto.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
21 de noviembre de 2025 - 08:30 p. m.
Esta condición requiere atención inmediata, especialmente en perros de razas grandes y gigantes.
Esta condición requiere atención inmediata, especialmente en perros de razas grandes y gigantes.
Foto: @lau.vet
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La reconocida médica veterinaria y creadora de contenido Laura Londoño, conocida en redes sociales como LauVet (@lau.vet), advirtió en un reciente video de Instagram sobre la gravedad de la torsión gástrica, una urgencia veterinaria que puede poner en riesgo la vida de un perro en cuestión de minutos. La especialista, experta en comportamiento animal y creadora de un santuario, recalcó que esta condición requiere atención inmediata, especialmente en perros de razas grandes y gigantes.

La torsión gástrica ocurre cuando el estómago del perro se llena de gas, gira sobre sí mismo y corta la circulación”, explicó. Según LauVet, el progreso del cuadro es extremadamente acelerado: “El estómago se distiende, el perro entra en shock y puede morir si no se actúa a tiempo”. Por esta razón, insistió en que los tutores deben aprender a reconocer los primeros signos y acudir de inmediato a una clínica.

Vínculos relacionados

La “sonrisa fea” por la que rechazaron a Luly escondía dolor: hoy lucha por recuperarse
Encuentran a gatito indefenso repleto de pintura seca: su vida dio drástico giro
Estos son los perritos que ayudan a Checo Pérez a sobrellevar la presión de su carrera

La veterinaria describió los síntomas que deben encender las alarmas: intentos de vomitar sin lograr expulsar nada, jadeo, inquietud, abdomen distendido y muy duro e inflamación visible. “Si ves que tu perro se está mirando constantemente los flancos (zona lateral del cuerpo situada entre el tórax y el abdomen) corre al veterinario porque puede ser una urgencia”, señaló. En algunos casos, según añadió, el canino puede desplomarse debido al dolor y el shock.

LauVet enfatizó que esta condición puede aparecer de forma repentina. Por esta razón, compartió una serie de medidas preventivas que pueden reducir la probabilidad de que ocurra una emergencia:

  • Evitar el ejercicio justo después de las comidas.
  • Dividir la ración diaria en varias porciones más pequeñas, en lugar de una sola muy abundante.
  • Mantener disponibilidad de agua, pero prevenir que el perro tome grandes cantidades de golpe, especialmente luego de comer o jugar.
  • Permitir un periodo de descanso después de alimentarse.

La veterinaria recalcó que, aunque la torsión gástrica es una emergencia crítica, muchos tutores desconocen sus señales, lo que retrasa la atención y reduce las probabilidades de supervivencia. Por ello insistió en la importancia de difundir la información. “Nunca sabes a qué perro puedes salvar”, afirmó al finalizar el video.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.