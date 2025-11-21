“Esto puede matar a tu perro en menos de una hora”: LauVet alerta sobre urgencia veterinaria

Esta condición requiere atención inmediata, especialmente en perros de razas grandes y gigantes. Foto: @lau.vet

La reconocida médica veterinaria y creadora de contenido Laura Londoño, conocida en redes sociales como LauVet (@lau.vet), advirtió en un reciente video de Instagram sobre la gravedad de la torsión gástrica, una urgencia veterinaria que puede poner en riesgo la vida de un perro en cuestión de minutos. La especialista, experta en comportamiento animal y creadora de un santuario, recalcó que esta condición requiere atención inmediata, especialmente en perros de razas grandes y gigantes.

“La torsión gástrica ocurre cuando el estómago del perro se llena de gas, gira sobre sí mismo y corta la circulación”, explicó. Según LauVet, el progreso del cuadro es extremadamente acelerado: “El estómago se distiende, el perro entra en shock y puede morir si no se actúa a tiempo”. Por esta razón, insistió en que los tutores deben aprender a reconocer los primeros signos y acudir de inmediato a una clínica.

La veterinaria describió los síntomas que deben encender las alarmas: intentos de vomitar sin lograr expulsar nada, jadeo, inquietud, abdomen distendido y muy duro e inflamación visible. “Si ves que tu perro se está mirando constantemente los flancos (zona lateral del cuerpo situada entre el tórax y el abdomen ) corre al veterinario porque puede ser una urgencia”, señaló. En algunos casos, según añadió, el canino puede desplomarse debido al dolor y el shock.

LauVet enfatizó que esta condición puede aparecer de forma repentina. Por esta razón, compartió una serie de medidas preventivas que pueden reducir la probabilidad de que ocurra una emergencia:

Evitar el ejercicio justo después de las comidas.

Dividir la ración diaria en varias porciones más pequeñas, en lugar de una sola muy abundante.

Mantener disponibilidad de agua, pero prevenir que el perro tome grandes cantidades de golpe, especialmente luego de comer o jugar.

Permitir un periodo de descanso después de alimentarse.

La veterinaria recalcó que, aunque la torsión gástrica es una emergencia crítica, muchos tutores desconocen sus señales, lo que retrasa la atención y reduce las probabilidades de supervivencia. Por ello insistió en la importancia de difundir la información. “Nunca sabes a qué perro puedes salvar”, afirmó al finalizar el video.

