Bogotá lanza plan para frenar atropellamientos de animales: 2.600 murieron en seis años

En seis años, 4.585 perros y gatos han sido atropellados en Bogotá. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal

La Alcaldía de Bogotá lanzó una estrategia distrital para enfrentar una de las problemáticas más críticas en materia de bienestar animal en la ciudad: los atropellamientos. De acuerdo con cifras del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA), el 64 % de todas las emergencias veterinarias atendidas entre 2019 y 2025 corresponden a animales arrollados en las vías de la capital.

La entidad también informó que durante ese periodo, 4.585 perros y gatos resultaron afectados y, debido a la gravedad de sus lesiones, más de 2.600 murieron.

La magnitud del problema llevó al alcalde Carlos Galán a anunciar la creación de la Mesa Distrital de Prevención de Atropellamientos de Animales, una instancia que busca articular esfuerzos institucionales y comunitarios para disminuir estas muertes. “Es hora de bajar la velocidad y tomar conciencia. La seguridad y la vida de los animales está en nuestras manos”, afirmó el mandatario en un video difundido en redes sociales.

En su mensaje, Galán reiteró la urgencia de actuar frente a esta realidad: “Lo que es todavía más grave es que más de la mitad de los casos debió aplicarse la eutanasia compasiva por el estado y las heridas de los animales atropellados”. Según explicó, la nueva mesa trabajará con una agenda que combina prevención vial, coordinación interinstitucional y participación ciudadana, con el objetivo de proteger a todos los animales que habitan la ciudad.

La instancia estará conformada por el IDPYBA, el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), las Secretarías de Movilidad, Gobierno, Salud y Ambiente, además de la Policía de Tránsito, TransMilenio y la Terminal de Transportes. Cada entidad aportará desde sus competencias para construir entornos más seguros, promover prácticas de conducción responsable y fortalecer la educación ciudadana en torno a la protección animal.

“Desde las competencias de cada entidad y de la mano de la ciudadanía podremos generar entornos seguros de prevención de accidentalidad y mortalidad, avanzando hacia una ciudad más segura para nuestros animales”, destacó Galán.

La administración distrital enfatizó que, así como en la accidentalidad vial humana, las muertes de fauna también pueden evitarse si se toman medidas de prevención efectivas.

Con la creación de esta mesa y la consolidación de un enfoque conjunto entre movilidad, infraestructura y protección animal, el Distrito busca reducir de manera significativa los atropellamientos que hoy representan una causa de emergencia veterinaria en Bogotá.

