“Me salvó a mí, no yo a él”: las historias que llegan en un día como veterinaria

Una veterinaria compartió en sus redes sociales una serie de frases que escucha a diario en su consultorio y que reflejan el profundo vínculo que existe entre las mascotas y sus dueños. En cada visita, detrás de un diagnóstico o un tratamiento, se esconden historias de amor, compañía y gratitud que van mucho más allá de la medicina veterinaria.

“Le traje su peluche favorito para que no se sienta solita, mi niña”, fue una de las confesiones que recibió de una tutora preocupada por la ansiedad de su perrita durante la hospitalización. Otro dueño, al dejar a su gato en observación, le dijo con ternura: “Doctora, a Mateo no le gusta estar solito, ¿puede ir a verlo cuando lo guarde en la jaula?”.

Las frases compartidas conmovieron a cientos de personas en redes sociales, no solo por la sensibilidad de los dueños, sino por la manera en que las mascotas ocupan un lugar cada vez más importante en los hogares. “Sky es mi niña, yo la amo”, dijo otra persona. Y alguien más recordó cómo un animal callejero transformó su vida: “Desde que lo vi en la calle sin sus orejitas, él me salvó a mí, no yo a él”.

El consultorio también se convierte en escenario de despedidas, donde las palabras pesan tanto como el diagnóstico. “Es mi compañero de vida, no estoy preparado para que parta jamás”, expresó un tutor con la voz entrecortada. Otros, en cambio, llegan con ilusión y esperanza: “Doctora, ¿ya puedo pasar por mi chamaco? Mis hijas lo extrañan”.

Historias como estas recuerdan que el lazo entre humanos y animales no se limita a la compañía. Para muchos, los perros y gatos son parte de la familia, confidentes silenciosos que alivian soledades y celebran alegrías. La ciencia misma ha demostrado que convivir con una mascota reduce el estrés, mejora la salud mental y fortalece los vínculos afectivos.

En el día a día de una veterinaria, entre medicamentos y exámenes, también se guardan relatos que hablan de amor incondicional. Y aunque las mascotas no puedan expresar con palabras lo que sienten, las miradas, los gestos y las emociones que despiertan en sus familias confirman que, en más de una ocasión, son ellas quienes terminan rescatando a sus dueños.

