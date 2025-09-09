Este es el bioparque donde está la única jirafa de Colombia: así llegó al país

El Bioparque explica que el cuidado de Otún incluye rutinas de limpieza y baños especiales. Foto: Ukumari

En el Bioparque Ukumarí, en Pereira, vive Otún, la única jirafa que habita en Colombia. Con siete años de edad y 5,7 metros de altura, este ejemplar macho se ha convertido en uno de los principales atractivos del lugar y en símbolo de conservación de especies amenazadas.

Su nombre rinde homenaje al río Otún, que atraviesa Risaralda y da identidad a la capital del departamento. Aunque su presencia sorprende por sí sola, hay otro detalle que lo hace aún más particular: su tonalidad marrón opaca, poco común entre las jirafas, se debe a una condición genética que le impide desarrollar el pelaje característico que cubre a la mayoría de individuos de su especie.

El Bioparque explica que el cuidado de Otún incluye rutinas de limpieza y baños especiales, que no solo garantizan su bienestar físico, sino que también fortalecen la confianza entre el animal y sus cuidadores. Desde el cepillado hasta la atención a pequeños detalles de su piel y salud, cada acción busca ofrecerle la mejor calidad de vida.

Otún no siempre estuvo solo. Durante sus primeros meses en Ukumarí compartió espacio con Perla, otra jirafa que falleció debido a una enfermedad digestiva. Hoy, aunque vive en soledad, el parque no descarta que en el futuro pueda recibir la compañía de una hembra, como parte de los esfuerzos de conservación que buscan evitar riesgos de endogamia en animales bajo cuidado humano.

La mayoría de los animales que habitan en el Bioparque Ukumarí provienen del tráfico ilegal de fauna silvestre o de situaciones de riesgo que les impiden regresar a su hábitat natural. Por esa razón, el parque cumple un papel fundamental en su rehabilitación y protección, garantizándoles un entorno adecuado y seguro donde puedan vivir con dignidad. En muchos casos, las secuelas físicas o comportamentales hacen imposible que vuelvan a la vida silvestre, y allí radica la importancia de estos espacios de conservación.

La jirafa se encuentra en la Lista Roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) desde 2020, cuando fue declarada en peligro de extinción debido a la reducción de entre 36 % y 40 % de su población en África. Por eso, la presencia de Otún en Colombia representa no solo una oportunidad para que los visitantes conozcan de cerca a este majestuoso animal, sino también un recordatorio de la necesidad de proteger la biodiversidad.

El Bioparque Ukumarí insiste en que la conservación no se limita a los números, sino a generar conciencia ciudadana sobre el respeto a todas las formas de vida. En Otún, la única jirafa de Colombia, encuentran un ejemplo claro de ello.

