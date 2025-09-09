Mónica Fonseca se despide de su gatica fallecida con emotivo mensaje

La publicación generó decenas de mensajes de solidaridad de seguidores y amigos, quienes reconocieron la conexión que existe entre los seres humanos y sus animales de compañía. Foto: Monica Fonseca

Mónica Fonseca compartió en sus redes sociales un sentido homenaje a su gata Paris, quien falleció tras 19 años de vida. La mascota había acompañado a Fonseca en distintas etapas de su vida y de su carrera, convirtiéndose en parte esencial de su historia personal y familiar.

En un extenso mensaje publicado en Instagram, la esposa del actor Juan Pablo Raba recordó los 12 años que compartió directamente con Paris, con quien vivió en cuatro países y quien, según ella, fue testigo de alegrías, cambios, amistades y despedidas. Fonseca describió a la gata como “fantástica, inteligente y coqueta”, resaltando el vínculo profundo que mantuvieron durante casi dos décadas.

“Qué gata magnífica, Paris Patricia. Contigo se van historias que amaré por siempre”, escribió la comunicadora, al tiempo que agradeció el amor que la mascota le entregó a lo largo de los años y la huella que dejó en cada persona que la conoció.

La publicación generó decenas de mensajes de solidaridad de seguidores y amigos, quienes reconocieron la conexión que existe entre los seres humanos y sus animales de compañía. Fonseca destacó que Paris vivió sus últimos años rodeada de cariño, en compañía de su familia, y que su partida fue serena y digna.

El caso refleja lo difícil que puede resultar el duelo tras la pérdida de una mascota, pues los vínculos afectivos que se construyen con ellos son comparables a los que se tejen en la familia. La actriz cerró su mensaje con gratitud, asegurando que Paris permanecerá para siempre en su corazón.

