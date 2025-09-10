Campaña de adopción cambió la vida de Roxxie y 11 perros más: esta es la historia

Adoptar no solo les brinda un hogar seguro y amoroso, sino que también contribuye a reducir el abandono y el hacinamiento en los refugios. Foto: Huntington County Humane Society

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El refugio Huntington County Humane Society anunció que Roxxie, una de sus perras rescatadas, fue adoptada en medio de una emotiva despedida. Voluntarios, empleados y miembros de la junta directiva acompañaron su salida, en la que la familia adoptante la recibió entre aplausos y lágrimas de felicidad al confirmarse que había sido elegida.

La organización destacó que, a partir de la historia de Roxxie, otros once animales también encontraron un hogar. El refugio señaló que este tipo de casos reflejan “el efecto dominó del amor”, ya que al apoyar a un solo perro se logra multiplicar las oportunidades para muchos más.

El Huntington County Humane Society agradeció a quienes compartieron la historia, enviaron mensajes y apoyaron el proceso de adopción. Sin embargo, recordó que aún quedan numerosos animales a la espera de un hogar definitivo e invitó a la comunidad a seguir difundiendo, visitando sus instalaciones y creyendo en la adopción como la mejor manera de ofrecer un nuevo comienzo a los animales rescatados.

Más allá de las historias individuales, el refugio subrayó que jornadas como esta son fundamentales para transformar la vida de los animales rescatados. Adoptar no solo les brinda un hogar seguro y amoroso, sino que también contribuye a reducir el abandono y el hacinamiento en los refugios.

Cada campaña se convierte en una oportunidad para sensibilizar a la comunidad sobre la tenencia responsable y para recordar que, detrás de cada adopción, hay un animal esperando comenzar un nuevo capítulo.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱