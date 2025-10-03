Talleres, cine y adopciones: así se vivirá el Día de los Animales en Bogotá

Del 4 a 12 de octubre, Bogotá celebra la Semana PYBA con actividades para celebrar las familias interespecies. Foto: IDPYBA|

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Si aún no tiene plan para mañana, sábado 4 de octubre, le compartimos algunas actividades que realizara el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) de Bogotá, en el marco de la celebración del Día Mundial de los Animales y la XIII Semana Distrital de Protección y Bienestar Animal (PYBA).

La jornada se realizará en el CEFE de Chapinero (Calle 82 #10-69), con entrada libre para toda la ciudadanía, e incluirá espacios educativos, culturales y familiares que buscan promover el respeto, la protección y el bienestar de todas las especies.

Uno de los puntos más destacados será la jornada de adopción de perros y gatos rescatados, que se desarrollará entre las 11:00 a.m. y las 5:00 p.m. Allí, los asistentes podrán conocer animales de diferentes edades y personalidades: desde cachorros juguetones y adultos que buscan una nueva oportunidad, hasta los más veteranos que esperan un hogar donde pasar sus años con tranquilidad y cariño.

Además, el evento contará con un espacio especial para los más pequeños: el taller “Se lo explico con plastilina”, que se realizará a las 3:30 p.m., pensado para que los niños aprendan de manera lúdica sobre el cuidado y respeto hacia los animales.

La jornada cerrará con la proyección de la película animada Flow, una obra que ha recibido reconocimientos internacionales y que invita a reflexionar, en familia, sobre la relación con el entorno y otras especies.

Con estas actividades, Bogotá se une a la conmemoración global del Día Mundial de los Animales. Una invitación a compartir, disfrutar y reflexionar, saliendo de la rutina para celebrar la vida y el bienestar de quienes nos acompañan día a día.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱