Kanais tenía una familia, pero la abandonaron cuando enfermó: ahora busca ayuda

Un tumor en su pata bastó para que esta perrita fuera dejada en las calles de Ciudad Bolívar. Ahora, un refugio busca ayuda para su cirugía.

03 de octubre de 2025 - 04:13 p. m.
Kanais estuvo con su familia por 12 años, hasta que la abandonaron a raíz de su enfermedad.
Foto: Instagram: @refugiosandybogota
Kanais alguna vez tuvo un hogar. Creyó tener una familia que la cuidaría siempre, pero todo cambió cuando un tumor comenzó a crecer en su patita trasera. En lugar de recibir atención médica y cariño, fue abandonada en las calles de Ciudad Bolívar, en Bogotá, sin explicación alguna.

Su vida dio un giro doloroso. Con el paso de los días, el tumor empeoró hasta el punto de reventarse, causándole un intenso sufrimiento y un fuerte olor que hacía aún más evidente su estado de vulnerabilidad. Aun así, Kanais se aferró a la vida, esperando que alguien notara su dolor y decidiera ayudarla.

Esa ayuda llegó gracias al Refugio Sandy. La rescatista vio en Kanais más que una herida: vieron a una perrita con deseos de vivir, con la esperanza de sanar y volver a confiar en los seres humanos. Su rescate fue un acto de amor y de compromiso con el bienestar animal, a pesar de las dificultades que implicaba atenderla.

Hoy Kanais enfrenta un nuevo desafío: necesita con urgencia una cirugía para retirar el tumor y recibir tratamiento para la artrosis degenerativa diagnosticada en su columna, que le causa un dolor constante. Cada día cuenta en su recuperación y requiere del apoyo solidario de quienes creen que todos los animales merecen una segunda oportunidad.

Si usted quiere ayudar a Kanais puede hacerlo a través de Nequi 321 705 8235 o DaviPlata 302 868 5171, o contactarse directamente con el Refugio Sandy por medio de sus redes sociales.

*Este artículo es informativo y se basa en datos proporcionados por las fuentes. El medio de comunicación no participa en procesos de adopción ni se responsabiliza por acuerdos entre particulares.

