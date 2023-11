Un carro atropelló a elefante bebé: en respuesta, su manada pisoteó el vehículo

Al ver el acto, su manada pisoteó el vehículo, dañando la parte lateral del mismo. Foto: Pixabay

El atropello de un bebé elefante, fue lo que motivo a una manada de la misma especie a pisotear un carro que se movilizaba por una carretera importante en Malasia, de acuerdo a lo que compartieron las autoridades locales.

Se trataba de un vehículo Perodua Axia y lo conducía un hombre de 48 años. De copiloto iba su esposa y en el asiento de atrás su hijo de 23, según lo comunicó la policía de Gerik, en la península malaya. Los tres iban desde la isla de Penang hasta el estado costero nororiental de Terengganu a las 7:30 de la noche del pasado domingo, cuando se estrellaron contra la cría elefante.

Como había lloviznado y la niebla ya dificultaba la vista del panorama, al padre de familia le tocó maniobrar en una curva a la izquierda en dicha autopista. “El coche chocó contra el joven elefante que caminaba por la carretera con la manada”, dijo Zulkifli Mahmood, superintendente jefe de la policía del distrito de Gerik. En consecuencia, la cría cayó al suelo tras el impacto.

“Al ver esto, los otros (cinco) elefantes corrieron hacia el auto y comenzaron a pisotearlo”, agregó. Luego, la manada abandonó el lugar del accidente después de que la cría se levantó. Con respecto a quienes iban en el carro, las autoridades no especificaron si los miembros de la familia estaban al interior del auto en el incidente. No obstante, en el comunicado policial no se reportaron muertes o lesiones de gravedad.

En cuanto a los daños, las fotos difundidas mostraron la parte delantera y a los lados del carro hundidos, así como ventanas rotas. Sobre el estado del elefante bebé, las autoridades aún no saben cómo se encuentra o si hubo daños en salud por lo acontecido.

