En Caldas se inaugura consultorio jurídico pionero para casos de maltrato animal

Caldas se convierte en referente nacional en la defensa de los derechos de los animales. Foto: Camilo Jaramillo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Con el propósito de brindar asesoría legal y acompañamiento en casos de maltrato animal, la Gobernación de Caldas y la Universidad de Manizales pusieron en marcha el primer consultorio jurídico del país enfocado en la defensa de los animales.

Este espacio, pionero en Colombia, funcionará como consultorio jurídico y centro de conciliación con presencia en los 27 municipios del departamento, lo que permitirá fortalecer las rutas de atención y garantizar respaldo jurídico a quienes denuncien vulneraciones contra los animales.

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia integral de la Secretaría de Medio Ambiente de Caldas, que avanza en la implementación de la Ley Ángel (Ley 2455 de 2025). Milena Zamorano, abogada magíster de la entidad, señaló que el proyecto busca no solo atender denuncias, sino también consolidar mecanismos de protección en todo el territorio.

Por su parte, Julián Andrés Martínez Noreña, director del Consultorio Jurídico Guillermo Urrutia Restrepo de la Universidad de Manizales, destacó el valor académico de la propuesta, al abrir nuevas áreas de práctica para los estudiantes de derecho. “Decidimos innovar y explorar ámbitos como la protección animal, una materia que ha tomado fuerza en el país con la expedición de leyes como Ángel, Lorenzo y Kiara”, subrayó.

Con esta apertura, Caldas se convierte en referente nacional en la defensa de los derechos de los animales, integrando el trabajo de la academia y las autoridades departamentales para enfrentar el maltrato animal con herramientas jurídicas más accesibles y efectivas.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱