La Red Zoocial
Perros

TransMilenio responde a video viral de mujer que viajaba con su perro en un bus

Una pasajera colombiana fue increpada por llevar a su mascota en bus. TransMilenio aclaró la situación y recordó las reglas para viajar con animales.

01 de octubre de 2025 - 03:59 p. m.
Los animales de compañía nunca pueden ir en las sillas del bus, ni siquiera si están en guacal o contenedor.
Foto: X: ColombiaOscura_
En redes sociales circula un video que muestra a una mujer viajando con su perro cocker en un bus, mientras varios pasajeros la increpan y le piden que descienda porque, según ellos, no está permitido llevar animales en el transporte público.

La situación se tornó tensa. En la grabación se escucha cómo una persona insiste en que “no puede viajar con animales”, mientras la mujer, visiblemente incómoda, defiende su derecho a permanecer en el vehículo. “Si hasta en un avión puedo viajar con mi perro a Europa, ¿y en un bus no voy a poder?”, responde, mostrando en un celular lo que parece ser el reglamento del sistema de transporte.

Su respuesta generó aplausos de algunos usuarios en redes, que destacaron su valentía al no dejarse intimidar y defender el derecho de transportarse con su animal de compañía.

El video, sin embargo, causó confusión en Colombia, pues muchos pensaron que la escena había ocurrido en un bus del SITP o de TransMilenio. La realidad es que el hecho sucedió en Perú.

Ante la viralización del video, TransMilenio aclaró en redes sociales: “En TransMi amamos a los animales tanto como tú. Queremos aclarar que el incidente que circula en redes NO ocurrió en nuestros buses. En el Sistema, tus animales de compañía siempre son bienvenidos”. El mensaje estuvo acompañado de un video que explica el reglamento vigente para viajar con animales en el sistema.

¿Cómo llevar mascotas en TransMilenio o buses del SITP?

En Bogotá sí está permitido viajar con animales de compañía en TransMilenio y buses SITP, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones que buscan garantizar tanto el bienestar de los animales como la seguridad de los pasajeros.

  • Perros medianos y grandes: deben ingresar con collar, estar siempre sujetos por sus dueños y permanecer en el piso durante todo el trayecto.
  • Perros de manejo especial: solo pueden ser transportados por un mayor de edad, siempre con collar y bozal puestos, y bajo total control de su tenedor. Entre estas razas están el pitbull, rottweiler, dóberman, fila brasilero, presa canario, entre otras definidas por la Ley 746 de 2002.
  • Animales pequeños: como gatos o perros de talla chica, deben transportarse en guacal o contenedor, nunca en brazos ni en sillas.
  • Animales de asistencia o lazarillos: pueden ingresar sin bozal, siempre y cuando estén debidamente identificados
  • Responsabilidad del dueño: el tenedor del animal responde por cualquier daño que pueda ocasionar la mascota a otros usuarios, a la infraestructura del sistema o a los buses. También es su obligación recoger los desechos que el animal genere y no alimentarlos durante el trayecto.

Aunque el video no fue grabado en Colombia, la discusión puso sobre la mesa la importancia de conocer y respetar estas normas, que permiten que los animales de compañía puedan movilizarse en el transporte público sin inconvenientes.

Por La Red Zoocial

