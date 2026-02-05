¿Cada cuánto debe bañar a su perro?: esto dicen expertos según su raza, actividad y salud

Imagen de referencia. Manuales veterinarios como el Merck Veterinary Manual aconsejan además el uso de toallitas diseñadas para mascotas, especialmente para limpiar patas o zonas sensibles sin recurrir a un lavado completo. EFE/Luis Gandarillas Foto: EFE - LUIS GANDARILLAS

La higiene en los perros constituye un pilar fundamental para su salud y bienestar, aunque la frecuencia adecuada del baño continúa generando dudas entre las personas responsables de su cuidado. Especialistas en medicina veterinaria coinciden en que no existe una pauta universal, ya que esta práctica debe adaptarse a las características físicas y al estilo de vida de cada animal.

Diversos organismos sitúan el intervalo recomendado para un baño completo entre cuatro y seis semanas. Este margen permite mantener la limpieza sin alterar el equilibrio natural de la piel.

También advierten que bañarlos con mayor frecuencia puede resultar perjudicial, ya que elimina los lípidos cutáneos, una capa grasa que protege frente a la sequedad, las bacterias y posibles infecciones dermatológicas. La Asociación Americana de Hospitales de Animales destaca que conservar esta barrera natural contribuye a prevenir irritaciones y malos olores persistentes.

La periodicidad del aseo depende de múltiples factores biológicos. Entre ellos, la raza y el tipo de pelaje desempeñan un papel determinante. Los perros de pelo corto suelen necesitar menos baños que aquellos con manto largo o doble capa.

Asimismo, determinadas razas con pliegues cutáneos, como el bulldog o el pug, requieren limpiezas frecuentes en esas zonas concretas para evitar la acumulación de humedad y suciedad, aunque ello no implica un baño corporal completo. Así lo señalan estudios de la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad de Cornell.

El nivel de actividad del animal también influye en sus necesidades de higiene. Los perros que pasan gran parte del tiempo en exteriores o en contacto con agua y tierra suelen requerir cuidados más frecuentes que aquellos con hábitos mayoritariamente domésticos.

A estas variables se suma el estado de la piel, ya que los animales con alergias o patologías dermatológicas pueden necesitar baños más regulares con champús específicos.

El Colegio Americano de Dermatología Veterinaria subraya que estos tratamientos deben aplicarse siempre bajo supervisión profesional para evitar desequilibrios en el pH cutáneo.

Más allá del baño, los especialistas recomiendan otras prácticas para mantener una higiene adecuada. El cepillado periódico favorece la distribución de los aceites naturales de la piel y elimina el pelo muerto que retiene suciedad.

Manuales veterinarios como el Merck Veterinary Manual aconsejan además el uso de toallitas diseñadas para mascotas, especialmente para limpiar patas o zonas sensibles sin recurrir a un lavado completo. A su vez, desaconsejan el empleo de productos de higiene humana, ya que pueden alterar la acidez natural de la piel del perro.

El secado completo tras el contacto con el agua representa otro aspecto esencial del cuidado. La humedad retenida en el subpelo puede facilitar la proliferación de microorganismos responsables del mal olor.

En este sentido, profesionales de VCA Animal Hospitals advierten que un olor intenso y persistente, pese a una higiene correcta, podría ser señal de problemas de salud como infecciones de oído, alteraciones en las glándulas anales o enfermedades dentales, situaciones que requieren valoración veterinaria.

De este modo, los especialistas coinciden en que la higiene canina debe entenderse como un cuidado personalizado que priorice la salud del animal, evitando prácticas excesivas y apostando por rutinas adaptadas a sus necesidades específicas.

