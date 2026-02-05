Estafadores están cobrando dinero por supuestas adopciones de mascotas: así lo hacen

Imagen de referencia. La entidad explicó que las personas interesadas en adoptar deben acercarse únicamente a las instalaciones del centro, ubicadas en el kilómetro 2.5 vía Alvarado. Foto: BluSantander

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Centro de Atención y Protección Animal (CAPA), en Ibagué, emitió una alerta dirigida a la ciudadanía ante la detección de posibles estafas relacionadas con supuestos procesos de adopción de animales.

La entidad advirtió que personas inescrupulosas estarían utilizando su nombre para solicitar dinero, ofreciendo trámites que no hacen parte de sus procedimientos oficiales.

De acuerdo con la información entregada por la institución, los estafadores estarían pidiendo pagos por conceptos como adopciones, traslados de animales a otras ciudades, compra de guacales o diligencias administrativas inexistentes.

Frente a esto, el CAPA reiteró que su política establece que todos los procesos de adopción son completamente gratuitos y deben realizarse de manera presencial.

El asesor del CAPA, Dixon Mendoza, enfatizó que la entidad no solicita consignaciones ni transferencias para adelantar adopciones. Asimismo, recordó que el único canal telefónico autorizado para brindar información es el número 315 267 2829, por lo que cualquier contacto adicional que solicite dinero o gestione trámites por fuera de este medio no corresponde a la institución.

La entidad explicó que las personas interesadas en adoptar deben acercarse únicamente a las instalaciones del centro, ubicadas en el kilómetro 2.5 vía Alvarado. Allí, los ciudadanos deben presentar fotocopia de la cédula y un recibo de servicio público, documentos necesarios para adelantar la verificación del proceso.

CAPA también reiteró que los procedimientos de adopción buscan garantizar el bienestar de los animales y asegurar que sean entregados a hogares responsables.

Por ello, los protocolos establecidos incluyen revisiones presenciales y acompañamiento institucional, medidas que además permiten evitar irregularidades y proteger tanto a los adoptantes como a los animales.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a la comunidad para abstenerse de realizar pagos o compartir información personal con terceros que utilicen el nombre del centro. Igualmente, invitó a denunciar cualquier intento de estafa, recordando que adoptar es un acto que salva vidas, pero debe desarrollarse bajo procesos seguros, transparentes y respaldados por las autoridades competentes.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱