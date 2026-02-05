Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial
Perros

Estafadores están cobrando dinero por supuestas adopciones de mascotas: así lo hacen

Los estafadores estarían pidiendo pagos por conceptos como adopciones, traslados de animales a otras ciudades, compra de guacales o diligencias administrativas inexistentes.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
05 de febrero de 2026 - 10:00 p. m.
Imagen de referencia. La entidad explicó que las personas interesadas en adoptar deben acercarse únicamente a las instalaciones del centro, ubicadas en el kilómetro 2.5 vía Alvarado.
Imagen de referencia. La entidad explicó que las personas interesadas en adoptar deben acercarse únicamente a las instalaciones del centro, ubicadas en el kilómetro 2.5 vía Alvarado.
Foto: BluSantander
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Centro de Atención y Protección Animal (CAPA), en Ibagué, emitió una alerta dirigida a la ciudadanía ante la detección de posibles estafas relacionadas con supuestos procesos de adopción de animales.

La entidad advirtió que personas inescrupulosas estarían utilizando su nombre para solicitar dinero, ofreciendo trámites que no hacen parte de sus procedimientos oficiales.

Vínculos relacionados

¿Cada cuánto debe bañar a su perro?: esto dicen expertos según su raza, actividad y salud
La oncología veterinaria avanza y ofrece más esperanza: esto dice experta en mascotas
Piden ayuda para salvar a Mila, perrita a la que le arrebataron un ojo por pedir comida

De acuerdo con la información entregada por la institución, los estafadores estarían pidiendo pagos por conceptos como adopciones, traslados de animales a otras ciudades, compra de guacales o diligencias administrativas inexistentes.

Frente a esto, el CAPA reiteró que su política establece que todos los procesos de adopción son completamente gratuitos y deben realizarse de manera presencial.

El asesor del CAPA, Dixon Mendoza, enfatizó que la entidad no solicita consignaciones ni transferencias para adelantar adopciones. Asimismo, recordó que el único canal telefónico autorizado para brindar información es el número 315 267 2829, por lo que cualquier contacto adicional que solicite dinero o gestione trámites por fuera de este medio no corresponde a la institución.

La entidad explicó que las personas interesadas en adoptar deben acercarse únicamente a las instalaciones del centro, ubicadas en el kilómetro 2.5 vía Alvarado. Allí, los ciudadanos deben presentar fotocopia de la cédula y un recibo de servicio público, documentos necesarios para adelantar la verificación del proceso.

CAPA también reiteró que los procedimientos de adopción buscan garantizar el bienestar de los animales y asegurar que sean entregados a hogares responsables.

Por ello, los protocolos establecidos incluyen revisiones presenciales y acompañamiento institucional, medidas que además permiten evitar irregularidades y proteger tanto a los adoptantes como a los animales.

Finalmente, la entidad hizo un llamado a la comunidad para abstenerse de realizar pagos o compartir información personal con terceros que utilicen el nombre del centro. Igualmente, invitó a denunciar cualquier intento de estafa, recordando que adoptar es un acto que salva vidas, pero debe desarrollarse bajo procesos seguros, transparentes y respaldados por las autoridades competentes.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perro

Adopciones

Estafa

Translados

Veterinarios

Servicio público

Comunidad

Ibagué

Bienestar animal

Acompañamiento institucional

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.