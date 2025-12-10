Logo El Espectador
La Red Zoocial
Gatos

Gato que sobrevivió cinco meses solo regresa a su familia: esta es la historia de Shadow

El animal logró sobrevivir en condiciones extremas y ahora se prepara para reunirse con su familia antes de Navidad.

La Red Zoocial
10 de diciembre de 2025 - 04:00 p. m.
Los gatos son criaturas muy capaces y pueden recorrer distancias sorprendentemente largas cuando están perdidos.
Foto: Facebook: @humanesocietyhuronvalley
Un gato llamado Shadow, que se perdió durante un viaje por carretera entre Alaska y Oklahoma, fue hallado con vida tras pasar cinco meses solo en las Montañas Rocosas Canadienses. El animal logró sobrevivir en condiciones extremas y ahora se prepara para reunirse con su familia antes de Navidad.

El hecho ocurrió en julio, cuando Jeremy Barton viajaba hacia Oklahoma junto a su gato y realizó una parada en el Parque Provincial Liard Hot Springs, en la Columbia Británica. Durante esa detención, Shadow desapareció sin dejar rastro. A pesar de una búsqueda intensa, Barton no logró encontrarlo y debió continuar el viaje para informar a sus hijos sobre la pérdida de su mascota.

Durante meses, no hubo noticias del animal, pese a la difusión de fotografías en redes sociales. Sin embargo, recientemente, personal del parque logró identificar a Shadow tras su reaparición inesperada en el lugar. Según informaron autoridades locales, el gato se encontraba en buen estado de salud, a pesar de haber permanecido solo en una zona montañosa y de clima severo.

Tras el hallazgo, surgió el desafío de devolver al animal a su hogar en Estados Unidos. En ese contexto, dos residentes de la ciudad canadiense de Fort St. John, Christine Sutherland y Bruce Kosugi, se ofrecieron voluntariamente para ayudar en el traslado. Ambos coordinaron con la familia un plan para llevar a Shadow de regreso de forma segura y accesible.

Actualmente, el gato se encuentra bajo el cuidado temporal de la pareja, mientras se organizan los traslados finales. Se prevé que Shadow viaje primero a Winnipeg, donde será entregado a su dueño, quien luego conducirá hasta Oklahoma para reunir nuevamente a la familia.

La historia ha generado conmoción y mensajes de apoyo, destacando la solidaridad de quienes colaboraron en el rescate y el reencuentro. Para la familia Barton, el regreso de Shadow representa un emotivo final y un esperado regalo navideño.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Por La Red Zoocial

