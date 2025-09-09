Perro se entristece al regresar a refugio tras un día fuera con voluntaria (video)

Durante la jornada, el perro disfrutó de un paseo junto al río, un baño y un “pup cup” en Starbucks. Foto: @hadleecora

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un emotivo momento se vivió en Alabama cuando Stetson, un perro mestizo de labrador, rompió en llanto al darse cuenta de que volvía al refugio después de pasar un día de paseo con una voluntaria.

Hadlee Freeman, de 22 años y residente en Jasper, participa en el programa Happy Hour del Tuscaloosa Metro Animal Shelter, que permite a los animales salir por unas horas de las jaulas y compartir tiempo con personas. La iniciativa busca reducir el estrés de los perros, conocer mejor su carácter y aumentar sus posibilidades de adopción.

Freeman eligió a Stetson porque era uno de los pocos que no ladraba en los pasillos del refugio. Durante la jornada, el perro disfrutó de un paseo junto al río, un baño y un “pup cup” en Starbucks. Sin embargo, al regresar al parqueadero del refugio, se lanzó al regazo de la joven y comenzó a llorar.

El video del momento, compartido en TikTok, superó los 2,1 millones de visualizaciones y conmovió a miles de usuarios. Mientras algunos criticaron que estas salidas puedan confundir a los animales, otros destacaron que son una oportunidad valiosa para darles cariño y aumentar sus opciones de ser adoptados.

Aunque Freeman y sus compañeras de apartamento no pueden tener mascotas por las normas de su vivienda, aseguró que seguirá visitando a Stetson hasta que encuentre un hogar definitivo.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱