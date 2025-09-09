Theatrón abrió sus puertas para la adopción: 13 animales consiguieron un hogar

Durante cinco horas, la Plaza Rosa del reconocido escenario en Chapinero se convirtió en punto de encuentro para familias inter especie. Foto: Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA)

Una nueva jornada de adopción de perros y gatos organizada por el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) tuvo lugar en Theatrón, donde 13 animales de compañía dejaron atrás la espera y encontraron un hogar definitivo.

Durante cinco horas, la Plaza Rosa del reconocido escenario en Chapinero se convirtió en punto de encuentro para familias inter especie que decidieron abrir sus puertas a animales rescatados del abandono y el maltrato. Entre los adoptados figuran Siam, Jalea, Sky Blue, Leía, Billy Gil, Lavanda, Bruno Wesley y Jack Sparrow.

El IDPYBA destacó que este tipo de actividades no solo permiten que los animales inicien una nueva etapa de vida, sino que también fortalecen la conciencia ciudadana sobre la adopción responsable y el respeto hacia todas las formas de vida.

La entidad agradeció a Theatrón por apoyar estas iniciativas y recordó a la ciudadanía que quienes deseen adoptar pueden comunicarse a la Línea de Adopciones: 305 837 4465.

Adoptar no solo transforma la vida de los animales rescatados, también enriquece la de quienes deciden darles un hogar. Cada adopción significa una oportunidad de sanar heridas, crear lazos de amor incondicional y contribuir a una ciudad más solidaria, donde perros y gatos son reconocidos como parte esencial de la familia.

