Bella, perrita de 10 años que fue rescatada en un caño, busca un hogar para sus últimos años

Bella es una perrita de aproximadamente 10 años que estuvo al borde de la muerte. Fue rescatada de la calle herida, débil y abandonada dentro de un caño, completamente vulnerable. Sin embargo, gracias a la intervención oportuna de una rescatista, hoy se encuentra recibiendo atención veterinaria especializada.

Según contó su rescatista, Paula Parra, a este medio de comunicación, al momento del rescate Bella presentaba un estado de desnutrición severa, deshidratación, dolor generalizado y un evidente temor al contacto humano, señales que evidencian una vida marcada por el abandono y el maltrato.

Durante la valoración médica, el veterinario detectó un desgaste extremo en sus dientes, un deterioro que no corresponde únicamente a su edad, sino que podría estar relacionado con haber tenido que comer piedras u otros objetos para poder sobrevivir en la calle.

Además, Bella tiene una lesión en una de sus patas. Hasta el momento se desconoce su origen, ya que pudo haber sido causada por un golpe fuerte, un atropello, la mordida de otro perro o incluso un acto de crueldad humana. Debido a su delicado estado de salud, se le practicaron múltiples exámenes.

Afortunadamente, su evolución ha sido positiva. Tras varios días bajo cuidado veterinario, Bella ha mostrado una mejoría significativa y ya se encuentra más estable. El objetivo ahora es ayudarla a recuperar peso, sanar por completo y, sobre todo, brindarle la oportunidad de conocer una vida distinta.

Bella merece pasar sus últimos años de vida con una familia que le brinde seguridad, amor y dignidad. Las personas interesadas en ayudar con su recuperación o en ofrecerle un hogar para toda su vida pueden comunicarse al 315 285 4716.

