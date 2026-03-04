Tómese un café y ayude a salvar animales: llega el “Catfé Solidario” a Bogotá

La jornada incluirá actividades especiales como la firma de “autógrafos” de Lizardo, un perrito que sobrevivió al cáncer y cuya historia conmovió en redes sociales. Foto: @poramorarocky1

El próximo 5 de abril, la Fundación Por Amor A Rocky, organización sin animo de lucro dedicada al rescate y la protección animal, abrirá sus puertas para una jornada de solidaridad y segundas oportunidades. Se trata del “Catfé Solidario”, un encuentro pensado para que las personas interesadas compartan con gatos rescatados mientras apoya, de manera directa, la labor que realiza la organización con los seres más vulnerables.

La premisa del evento es que un café puede ser mucho más que una bebida. Puede convertirse en alimento, medicamentos o atención veterinaria para perros y gatos que han sido abandonados o rescatados de situaciones críticas. Con un cover de $20.000 pesos y cupos limitados, los asistentes podrán ingresar a la fundación, ubicada cerca de Cafam Floresta, en el barrio Los Andes, en Bogotá, y disfrutar de un espacio seguro para interactuar con algunos de los michis más sociables del refugio.

La jornada incluirá actividades especiales como la firma de “autógrafos” de Lizardo, un perrito que sobrevivió al cáncer y cuya historia conmovió en redes sociales. También contará con un stand de fotos con Choncho, un cerdo rescatado y uno de los animales más emblemáticos de la fundación. Además, estará disponible la Rocky Tienda, donde la compra de productos contribuye al sostenimiento del refugio, y un “Muro de Gratitud” en el que los visitantes podrán dejar mensajes dedicados a los rescatados.

Más allá de la experiencia y el encuentro con los animales rescatados, el propósito central de la actividad es recaudar fondos que permitan a la Fundación Por Amor A Rocky continuar y fortalecer su labor.

En paralelo al Catfé Solidario, la organización mantiene activa otra estrategia de recaudo. Se trata de la venta de saludos personalizados protagonizados por sus perros y gatos rescatados. Por un aporte de $50.000 pesos, las personas pueden solicitar un video para cumpleaños, aniversarios o fechas especiales, convirtiendo un detalle simbólico en una ayuda concreta.

Esta campaña busca reunir $2.000.000 de pesos para adquirir una bomba de infusión, un equipo médico esencial para estabilizar pacientes críticos y administrar medicamentos con precisión.

Las personas interesadas en asistir al Catfé Solidario, adquirir un saludo o realizar una donación pueden consultar los canales oficiales de la fundación en redes sociales (@poramorarocky1), donde se encuentra la información sobre inscripciones y formas de apoyo.

