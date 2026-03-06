Publicidad

Home

La Red Zoocial

Esterilización gratuita para perros y gatos en Bogotá: así puede inscribirse

Las personas interesadas pueden solicitar su turno gratuito a través de los canales oficiales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
La Red Zoocial
La Red Zoocial
06 de marzo de 2026 - 03:30 p. m.
La esterilización es considerada una medida clave para mejorar la calidad de vida de los animales.
La esterilización es considerada una medida clave para mejorar la calidad de vida de los animales.
Foto: Cortesía IDPYBA
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció la apertura de 4.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos en Bogotá, como parte de una nueva fase del programa “Corta a tiempo: esteriliza”, que busca fortalecer la estrategia distrital de control poblacional y promover la tenencia responsable de animales de compañía.

Las jornadas se desarrollarán en dos puntos de atención: la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la localidad de Engativá (Carrera 106 A # 67-02, barrio El Muelle), y la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Los turnos ya se encuentran disponibles y se asignarán hasta completar la totalidad de los habilitados.

Vínculos relacionados

Ella es Kalli, la perrita viral que parece sonreír todo el tiempo y ama oler buganvillas
Sinú, perrito de 12 años, fue rescatado en Córdoba y ahora busca ayuda
Perrita callejera fue adoptada por una gasolinera y ahora alegra a los trabajadores

Esta etapa del programa está dirigida principalmente a hogares de estratos 1, 2 y 3 en todas las localidades de la ciudad, así como a animales en condición de calle y a aquellos que se encuentran bajo el cuidado de proteccionistas.

El director general del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas, señaló que la iniciativa busca ampliar el acceso a este servicio.

“Queremos que cada vez más familias puedan acceder a un servicio gratuito y de calidad que contribuye al control poblacional y, sobre todo, al bienestar de los animales de compañía en la ciudad. Con estas jornadas seguimos consolidando nuestro programa ‘Corta a tiempo: esteriliza’”, afirmó.

La esterilización es considerada una medida clave para mejorar la calidad de vida de los animales. En el caso de las hembras, ayuda a prevenir embarazos no deseados, infecciones uterinas y tumores mamarios, además de eliminar el celo.

En los machos, reduce la posibilidad de tumores hormonales, disminuye conductas agresivas y corrige comportamientos inadecuados. En términos generales, también contribuye a disminuir el nacimiento de animales en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo acceder al servicio?

Las personas interesadas pueden solicitar su turno gratuito a través de los canales oficiales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal:

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Perros

Gatos

Gratis

Esterilización

Estilo de vida

Salud

Veterinario

Vulnerabilidad

Atención

Control poblacional

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.