Esterilización gratuita para perros y gatos en Bogotá: así puede inscribirse

La esterilización es considerada una medida clave para mejorar la calidad de vida de los animales. Foto: Cortesía IDPYBA

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal (IDPYBA) anunció la apertura de 4.000 cupos gratuitos de esterilización para perros y gatos en Bogotá, como parte de una nueva fase del programa “Corta a tiempo: esteriliza”, que busca fortalecer la estrategia distrital de control poblacional y promover la tenencia responsable de animales de compañía.

Las jornadas se desarrollarán en dos puntos de atención: la Unidad de Cuidado Animal, ubicada en la localidad de Engativá (Carrera 106 A # 67-02, barrio El Muelle), y la Facultad de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional. Los turnos ya se encuentran disponibles y se asignarán hasta completar la totalidad de los habilitados.

Esta etapa del programa está dirigida principalmente a hogares de estratos 1, 2 y 3 en todas las localidades de la ciudad, así como a animales en condición de calle y a aquellos que se encuentran bajo el cuidado de proteccionistas.

El director general del IDPYBA, Antonio Hernández Llamas, señaló que la iniciativa busca ampliar el acceso a este servicio.

“Queremos que cada vez más familias puedan acceder a un servicio gratuito y de calidad que contribuye al control poblacional y, sobre todo, al bienestar de los animales de compañía en la ciudad. Con estas jornadas seguimos consolidando nuestro programa ‘Corta a tiempo: esteriliza’”, afirmó.

La esterilización es considerada una medida clave para mejorar la calidad de vida de los animales. En el caso de las hembras, ayuda a prevenir embarazos no deseados, infecciones uterinas y tumores mamarios, además de eliminar el celo.

En los machos, reduce la posibilidad de tumores hormonales, disminuye conductas agresivas y corrige comportamientos inadecuados. En términos generales, también contribuye a disminuir el nacimiento de animales en situación de vulnerabilidad.

¿Cómo acceder al servicio?

Las personas interesadas pueden solicitar su turno gratuito a través de los canales oficiales del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal:

Aplicativo web: https://turnos.animalesbog.gov.co/solicitar-turnos

Sede administrativa: Carrera 10 #26-51, piso 8, Torre Sur, Residencias Tequendama

Super CADES: Manitas, Américas y Suba

Teléfono: 601 647 71 17

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱