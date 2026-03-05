Perrita callejera fue adoptada por una gasolinera y ahora alegra a los trabajadores

Fabián Paternina, uno de los empleados de la estación, se ha convertido en el principal cuidador de la perrita. Foto: @grupopetromil

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En una estación de servicio del Grupo Petromil, ubicada en el municipio de Soledad, Atlántico, una perrita se ha convertido en una integrante muy especial del equipo. Aunque no atiende surtidores ni carga combustible, su presencia se ha vuelto parte esencial de la rutina diaria en el lugar.

Se trata de Mona, cuya historia comenzó como la de muchos animales en condición de calle. De acuerdo con la empresa, la canina apareció un día en la estación de gasolina y, poco a poco, fue ganándose el cariño de todos. Hoy Mona es considerada parte del grupo de trabajadores que día a día mantienen en funcionamiento el lugar.

Detrás de su bienestar está Fabián Paternina, uno de los empleados de la estación, quien se ha convertido en su principal cuidador. Según cuenta, siempre procura estar pendiente de ella, alimentarla y brindarle cariño durante las jornadas laborales. Entre surtidores de gasolina, vehículos que llegan y se van, y turnos largos, Mona se pasea con tranquilidad por la estación, saluda a los clientes y recibe caricias de quienes la conocen.

La historia de Fabián y Mona se hizo conocida recientemente a través de un video publicado en redes sociales por @grupopetromil, donde se muestra el vínculo entre el trabajador y la perrita. Las imágenes han conmovido a cientos de usuarios, quienes destacaron el gesto de cuidado y protección hacia el animal.

“Fabián y Mona son el corazón de nuestra estación. En Petromil, nuestra esencia es nuestra gente. Fabián es el ejemplo de la calidez humana que nos define como empresa 100% colombiana”, escribió la empresa en sus redes sociales.

Para los trabajadores de la estación, Mona no es solo una mascota adoptada, es una integrante más del equipo. “Para nosotros Mona no es solo una mascota, es una compañera que alegra la jornada de nuestros vendedores especializados”, concluyó Fabián en el video.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱