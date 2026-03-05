Sinú, perrito de 12 años, fue rescatado en Córdoba y ahora busca ayuda

Pese a su estado de salud, rescatistas destacan el carácter noble y cariñoso de Sinú. Foto: @arcaluminosa

La Fundación Arca Luminosa, organización sin animo de lucro dedicada al rescate de animales en condición de vulnerabilidad, dio a conocer en sus redes sociales el caso de Sinú, un perro de aproximadamente 12 años de edad que fue rescatado en el departamento de Córdoba y que ahora necesita atención veterinaria especializada.

Según explicó la organización, el animal llegó con una fractura en la mandíbula, además de presentar signos de deshidratación y un evidente agotamiento físico tras el viaje hasta el lugar donde actualmente recibe cuidados. Su cuerpo, señalan desde la fundación, refleja las difíciles condiciones que ha tenido que atravesar.

“Desde Córdoba llega a Arca Sinú, un abuelito de 12 años con la mandíbula fracturada que hoy necesita de todos”, escribió la organización en su cuenta de Instagram.

Sinú había sido acogido desde diciembre en un albergue en Córdoba, donde intentaron brindarle la atención necesaria. Sin embargo, su estado de salud requiere ahora una valoración veterinaria más completa. Entre las principales preocupaciones del equipo están la lesión en su mandíbula y un problema en sus ojos, que presentan abundante secreción.

Para determinar la gravedad de sus lesiones, los rescatistas deben realizar radiografías y exámenes médicos, con el fin de evaluar cómo se encuentra la fractura y qué tratamiento necesitará en adelante.

A pesar de su estado de salud, quienes lo han cuidado aseguran que se trata de un perro especialmente noble y cariñoso. En el albergue, cuentan, rápidamente se ganó el afecto de quienes lo rodean por su carácter dulce. Aunque durante el primer día se mostró asustado por el cambio de entorno, con el paso de las horas comenzó a mover la cola y a buscar el contacto de las personas, como si pidiera sentirse seguro.

Ante esta situación, la Fundación Arca Luminosa, conocida en redes sociales como @arcaluminosa, hizo un llamado a la solidaridad para poder cubrir los gastos médicos del animal. La organización busca reunir el apoyo de padrinos que puedan financiar su ingreso veterinario y los exámenes que necesita.

Además de las donaciones económicas, la fundación también recibe alimentos especiales para perros senior o dietas gastrointestinales, que ayudarían en su recuperación.

Mientras avanza el proceso de atención, los rescatistas esperan que la historia de Sinú motive a más personas a ayudar. Para ellos, el objetivo es que este perro, que ha pasado gran parte de su vida en condiciones difíciles, pueda tener finalmente una vejez tranquila, rodeada de cuidado y afecto.

