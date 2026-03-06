Ella es Kalli, la perrita viral que parece sonreír todo el tiempo y ama oler buganvillas

Lo que suele interpretarse como una sonrisa es, en realidad, una expresión relajada del hocico. Foto: atnoticias_col

Una pequeña perrita llamada Kalli se ha vuelto viral en redes sociales gracias a un rasgo que ha conquistado a miles de usuarios, parece sonreír todo el tiempo.

De pelaje oscuro y con rasgos que recuerdan a un Border Collie, la perrita destaca por una expresión facial interpretada como una sonrisa. Sin embargo, más allá de su peculiar gesto, hay otro detalle que ha terminado de enamorar a quienes la siguen en internet y es su pasión por las flores.

Según se muestra en publicaciones difundidas en redes, el plan favorito de Kalli es salir al patio y acercarse a una buganvilla para olerla con calma, como si se tratara de su perfume favorito.

¿Los perros realmente sonríen?

Aunque muchas personas aseguran que sus mascotas sonríen, la ciencia explica que lo que se ve no es exactamente una sonrisa como la humana. Los perros tienen una estructura facial distinta y no poseen el músculo risorio que permite a los humanos elevar las comisuras de los labios para sonreír.

Lo que suele interpretarse como una sonrisa es, en realidad, una expresión relajada del hocico. Cuando un perro está tranquilo o contento, puede mantener la boca ligeramente abierta, con la lengua visible y los labios curvados hacia atrás, lo que genera la apariencia de una “media sonrisa”.

En muchos casos, esta expresión aparece después de jugar, durante una interacción positiva con las personas o cuando el animal se siente seguro y relajado.

Algunos estudios también sugieren que, tras miles de años de domesticación, los perros han desarrollado gestos faciales especialmente eficaces para comunicarse con los humanos.

Así, aunque los perros no sonrían exactamente como las personas, su lenguaje corporal sí puede transmitir bienestar, tranquilidad o entusiasmo. En el caso de Kalli, su gesto permanente ha bastado para convertirla en una de las perritas más adorables del momento en redes sociales.

