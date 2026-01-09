Esterilización, la cirugía más común en mascotas en Colombia: estos son los cuidados clave

El aumento en la tenencia de perros y gatos ha hecho que ciertos procedimientos veterinarios sean cada vez más frecuentes en el país. Foto: Unsplash

Cada vez es más frecuente la presencia de animales de compañía en los hogares colombianos como parte del núcleo familiar. Este crecimiento ha reforzado la importancia de la tenencia responsable de perros y gatos, así como la necesidad de controlar su población y garantizar su bienestar. En este contexto, la esterilización se ha consolidado como el procedimiento quirúrgico más común en las mascotas del país.

Este tipo de intervención, considerada una prioridad de salud pública, no solo busca reducir el abandono y la sobrepoblación animal, sino también prevenir enfermedades que pueden comprometer seriamente la vida de las mascotas.

Prueba de esta relevancia es el Proyecto de Ley 190 de 2022, que propone la creación del Programa Nacional de Esterilización Quirúrgica para perros y gatos. A nivel local, las cifras también reflejan la magnitud del procedimiento: solo en Bogotá, la Alcaldía reportó 29.946 esterilizaciones realizadas durante 2024, lo que convierte a esta cirugía en la más frecuente de la ciudad, por encima de intervenciones por cuerpos extraños y fracturas.

De acuerdo con el médico veterinario Alejandro Moyano, coordinador de la Clínica de Pequeños Animales de la Fundación Universitaria San Martín, la esterilización, conocida técnicamente como ovariohisterectomía en hembras y orquiectomía en machos, es la cirugía más practicada en clínicas veterinarias del país.

“Es un procedimiento fundamental para el control poblacional y para la prevención de enfermedades como la piómetra, en el caso de las hembras, o los tumores testiculares en los machos”, explica el especialista.

Aunque se trata de una intervención catalogada como de bajo riesgo, Moyano advierte que no está exenta de posibles complicaciones. Entre ellas se encuentran el sangrado, las infecciones, problemas en la cicatrización y el dolor postoperatorio, cuya aparición depende de factores como la condición de salud del animal, la técnica quirúrgica y los cuidados posteriores.

Después de la esterilización, el segundo grupo de procedimientos más habituales corresponde a las cirugías abdominales por ingestión accidental de cuerpos extraños. “Los cachorros y los gatos curiosos son especialmente susceptibles a este tipo de accidentes”, señaló el veterinario. Estos casos pueden derivar en complicaciones graves como perforación intestinal, peritonitis, sepsis o adherencias posteriores a la cirugía.

Las fracturas y las cirugías ortopédicas también ocupan un lugar importante entre las intervenciones más frecuentes, en especial en gatos. El llamado “síndrome del gato volador”, asociado a caídas desde balcones o ventanas, es una de las principales causas. En este tipo de procedimientos, los riesgos incluyen infecciones óseas, fallas en los implantes y la aparición de dolor crónico.

Ante este panorama, el especialista enfatiza en la importancia de que los cuidadores se informen y sigan recomendaciones médicas que permitan garantizar cirugías más seguras. Entre ellas destaca la evaluación preoperatoria completa, que debe incluir exámenes como hemogramas, pruebas hepáticas y renales, y estudios cardiopulmonares en pacientes de alto riesgo. Asimismo, es clave cumplir con un ayuno adecuado antes de la cirugía para reducir el riesgo de aspiración.

Otro aspecto fundamental es contar con un entorno seguro y con profesionales capacitados. Estas intervenciones suelen realizarse con la presencia de un anestesiólogo o un veterinario con experiencia, responsables de mantener un monitoreo constante de signos vitales como la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la saturación de oxígeno y la temperatura corporal.

Finalmente, el cuidado postoperatorio es determinante para el éxito del procedimiento. Moyano subraya que la recuperación no depende solo del equipo médico, sino también del compromiso de los cuidadores. Vigilar la herida, prevenir que el animal se lama mediante el uso de collar isabelino, garantizar descanso, alimentación adecuada, hidratación y evitar la actividad excesiva son medidas clave para una recuperación favorable.

