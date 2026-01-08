Lassie y Hulk, integrantes del Escuadrón WUF, brindan acompañamiento emocional a visitantes que atraviesan momentos de ansiedad en el centro comercial Plaza de las Américas. Foto: Centro Comercial Plaza de las Américas

En respuesta a la creciente necesidad de atención al bienestar emocional en espacios urbanos de alta afluencia, el centro comercial Plaza de las Américas, ubicado al sur de Bogotá, puso en marcha en julio de 2025 el Escuadrón WUF (Wellness United Force), una iniciativa de acompañamiento emocional con perros entrenados para brindar afecto, compañía y alegría a quienes lo necesiten.

El escuadrón está conformado por dos caninos de apoyo emocional, Lassie, una border collie, y Hulk, un beagle, quienes hacen parte de una estrategia integral orientada a humanizar la experiencia de los visitantes dentro del centro comercial. La activación del equipo se realiza a través de un “código verde”, un protocolo interno que permite brindar contención emocional inmediata a las personas que atraviesan momentos de vulnerabilidad durante su visita a este espacio de alta concurrencia.

“El Escuadrón WUF nace de la convicción de que los espacios que reciben miles de personas al día también deben estar preparados para cuidar su bienestar emocional. Se trata de ofrecer una respuesta empática, humana y oportuna en momentos de vulnerabilidad”, explicó Ana Isabel Coba, gerente general de Plaza de las Américas.

Según informó el centro comercial, en estos meses de operación el Escuadrón WUF y sus caninos ha intervenido exitosamente en 14 casos relacionados con ansiedad, desbordamiento emocional y tristeza profunda. En todas las situaciones las personas lograron tranquilizarse, tomarse un tiempo para recomponerse y experimentar un cambio significativo en su estado de ánimo, como parte del proceso de acompañamiento brindado por los animales y el personal capacitado.

El Escuadrón WUF no opera de manera aislada, sino que hace parte del equipo administrativo del centro comercial y se integra a una estrategia más amplia de bienestar que busca responder de forma responsable a las necesidades emocionales de quienes visitan el lugar. Esta iniciativa se suma a otras acciones orientadas a mejorar la experiencia de los usuarios en espacios donde el flujo constante de personas puede generar situaciones de estrés.

La implementación de este programa es una muestra de cómo los centros comerciales pueden ser espacios que van más allá del comercio, incorporando acciones enfocadas en el cuidado emocional y en la construcción de entornos más conscientes, cercanos y responsables para la comunidad.

