La Red Zoocial
Perros

Video: Miguel Ángel Borja rescata y adopta un perro en estado de abandono

El delantero colombiano fue protagonista de una conmovedora historia en redes sociales tras auxiliar a un perro desnutrido y llevarlo a su finca para su recuperación.

08 de enero de 2026 - 05:00 p. m.
Imágenes difundidas en plataformas digitales evidenciaron el momento en que el futbolista brinda ayuda y cuidados a un animal en condición de vulnerabilidad.
Foto: Agencia AFP
El futbolista colombiano Miguel Ángel Borja conmovió a varias personas en redes sociales recientemente por un hecho que va más allá de las canchas. El delantero protagonizó el rescate y la posterior adopción de un perro en condición de calle que fue encontrado visiblemente desnutrido y afectado por el abandono.

El contenido fue compartido por el creador digital @elgomezc, quien publicó el video del rescate en su cuenta de Instagram acompañado de un mensaje en el que destacó la actitud solidaria del jugador. “Miguel Ángel Borja muestra su lado más noble ayudando a recuperar a este perrito en su finca. En unos días estará como nuevo”, escribió junto a las imágenes.

En el video se observa al perro con evidentes signos de descuido, lo que generó una ola de reacciones entre usuarios que siguieron de cerca el caso. También se puede apreciar cómo el jugador se acerca para auxiliar al animal y coordina su traslado hasta su finca.

Una vez a salvo, el animal recibió alimento, agua y cuidados básicos. Borja estuvo atento a su proceso de recuperación, supervisando su estado y asegurándose de que recibiera la atención necesaria. Aunque no se han dado a conocer detalles médicos específicos, las publicaciones más recientes muestran una evolución positiva, lo que fue recibido con alivio y mensajes de apoyo por parte de los seguidores.

El gesto del delantero fue ampliamente destacado en redes sociales. Para muchos usuarios, la acción reflejó el lado más humano del futbolista, resaltando su sensibilidad frente a una problemática que afecta a miles de animales en el país.

Comentarios como “un grande dentro y fuera de la cancha” y “ejemplo de empatía” acompañaron las publicaciones, mientras otros señalaron que este tipo de acciones ayudan a visibilizar el abandono animal y pueden motivar a más personas a involucrarse en causas de protección y bienestar.

Más allá de la viralidad, la historia se convirtió en un recordatorio del impacto que pueden tener las figuras públicas al usar su visibilidad para promover acciones de responsabilidad social y generar conversación sobre el cuidado de los animales en situación de calle.

