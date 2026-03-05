Publicidad

Esto dice el proyecto que fue aprobado para impulsar negocios de bienestar animal

Dentro de las medidas previstas se incluyen programas de asistencia técnica y capacitación para los emprendedores.

05 de marzo de 2026 - 11:00 p. m.
Imagen de referencia. Entre los principales puntos de la propuesta se encuentran incentivos para facilitar el acceso a líneas de crédito, así como programas orientados a promover la innovación.
Foto: Mr. Bone
La Comisión del Plan de Desarrollo del Concejo de Bogotá aprobó en primer debate un proyecto de acuerdo que busca promover y fortalecer los negocios, emprendimientos y mipymes dedicados al cuidado y bienestar de los animales domésticos en la ciudad.

La iniciativa, presentada por el concejal Julián Sastoque, podría beneficiar a más de 30.000 establecimientos vinculados a este sector económico.

El proyecto contempla medidas para impulsar actividades como clínicas veterinarias, tiendas para animales de compañía, guarderías, centros de adopción, albergues y funerarias para mascotas, entre otros servicios relacionados.

El texto, sin embargo, excluye de manera explícita cualquier actividad asociada a la venta de especies animales.

Entre los principales puntos de la propuesta se encuentran incentivos para facilitar el acceso a líneas de crédito, así como programas orientados a promover la innovación en áreas como primeros auxilios veterinarios, nutrición, recreación y desarrollo tecnológico aplicado al cuidado animal.

La iniciativa también plantea la caracterización y articulación de clústeres empresariales del sector con el apoyo de la Cámara de Comercio de Bogotá, con el objetivo de fortalecer la cooperación entre empresas, mejorar la competitividad y dinamizar la oferta de servicios en la capital.

Además, el proyecto establece que la Administración Distrital impulse al menos una feria anual dedicada a emprendimientos y mipymes de este ámbito, un espacio que permitiría a los empresarios exhibir y comercializar sus productos, además de generar contactos con potenciales clientes y aliados comerciales.

Dentro de las medidas previstas también se incluyen programas de asistencia técnica y capacitación para los emprendedores, con énfasis en comercio electrónico, marketing digital, formalización empresarial y gestión financiera.

El acuerdo contempla igualmente acciones afirmativas dirigidas a promover la participación de mujeres proteccionistas, jóvenes emprendedores y personas en condición de vulnerabilidad, con el doble propósito de fortalecer la economía local y contribuir al bienestar animal en la ciudad.

De acuerdo con datos de la Cámara de Comercio de Bogotá, en la capital existen más de 2.000 negocios dedicados directamente al cuidado de animales y más de 32.000 establecimientos que ofrecen servicios relacionados con este sector, una actividad que ha mostrado crecimiento en los últimos años impulsada por el aumento de hogares con animales de compañía.

Tras su aprobación en primer debate, el proyecto deberá continuar su trámite en el Concejo antes de convertirse en acuerdo distrital.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

