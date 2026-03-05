Publicidad

Buscan ayuda para perrita que salvó a sus seis cachorros durante las inundaciones en Córdoba

Tanto la madre como los cachorros se encuentran ahora bajo cuidado y necesitan tiempo para recuperarse.

05 de marzo de 2026 - 04:30 p. m.
Quienes deseen colaborar pueden realizar donaciones a la fundación.
Quienes deseen colaborar pueden realizar donaciones a la fundación.
Foto: Pixabay
En medio de las fuertes inundaciones que afectaron recientemente al departamento de Córdoba, una perrita logró sobrevivir junto a sus seis cachorros, a quienes protegió durante la emergencia hasta que pudieron ser rescatados.

De acuerdo con lo informado por la fundación Adopta No Compres, el animal permaneció junto a sus crías en medio de la incertidumbre que dejaron las lluvias y el desborde de agua en la zona. Durante ese tiempo, la perrita se mantuvo firme y atenta, resguardando a los pequeños mientras dependían completamente de ella para mantenerse a salvo.

La organización indicó que tanto la madre como los cachorros se encuentran ahora bajo cuidado y necesitan tiempo para recuperarse, además de atención veterinaria, alimentación y un entorno seguro donde puedan desarrollarse.

Ante esta situación, la fundación hizo un llamado a la solidaridad para ayudar a garantizarles un futuro digno. Quienes deseen colaborar pueden realizar donaciones a través de los siguientes canales habilitados por la organización:

La cuenta está a nombre de la Fundación Adopta No Compres, identificada con NIT 900706424.

La organización reiteró que el apoyo ciudadano es fundamental para cubrir los gastos de recuperación de la madre y sus cachorros, y para ofrecerles la oportunidad de crecer en condiciones seguras tras sobrevivir a la emergencia.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

Por La Red Zoocial

