Buscan ayuda para perrita que salvó a sus seis cachorros durante las inundaciones en Córdoba

En medio de las fuertes inundaciones que afectaron recientemente al departamento de Córdoba, una perrita logró sobrevivir junto a sus seis cachorros, a quienes protegió durante la emergencia hasta que pudieron ser rescatados.
De acuerdo con lo informado por la fundación Adopta No Compres, el animal permaneció junto a sus crías en medio de la incertidumbre que dejaron las lluvias y el desborde de agua en la zona. Durante ese tiempo, la perrita se mantuvo firme y atenta, resguardando a los pequeños mientras dependían completamente de ella para mantenerse a salvo.
La organización indicó que tanto la madre como los cachorros se encuentran ahora bajo cuidado y necesitan tiempo para recuperarse, además de atención veterinaria, alimentación y un entorno seguro donde puedan desarrollarse.
Ante esta situación, la fundación hizo un llamado a la solidaridad para ayudar a garantizarles un futuro digno. Quienes deseen colaborar pueden realizar donaciones a través de los siguientes canales habilitados por la organización:
- Bancolombia – Cuenta de ahorros: 19116342408
- Davivienda – Cuenta de ahorros: 9770232586
- Llave: 0071981815
- Nequi o Daviplata: 3502122895
- PayPal: fundacion@adoptanocompres.org
- También es posible donar mediante tarjeta débito o crédito en el sitio web: https://adoptanocompres.org
La cuenta está a nombre de la Fundación Adopta No Compres, identificada con NIT 900706424.
La organización reiteró que el apoyo ciudadano es fundamental para cubrir los gastos de recuperación de la madre y sus cachorros, y para ofrecerles la oportunidad de crecer en condiciones seguras tras sobrevivir a la emergencia.
