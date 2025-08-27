Así reaccionaron dos gatos siberianos al verse de nuevo tras seis años separados

La escena final, en la que Nimbus se acerca a despedirse de su hermano antes de volver a la transportadora, conmovió a quienes siguen su historia en redes. Foto: Instagram/@nimbus_siberian/@bastian_artak

Lo que comenzó con miradas cautelosas terminó en un tierno gesto de despedida. Nimbus y Bastian, dos gatos siberianos de la misma camada que fueron adoptados por familias distintas, se reencontraron después de cinco años y demostraron que el vínculo entre hermanos puede resistir al tiempo y la distancia.

El encuentro quedó registrado en imágenes y videos publicados en sus cuentas de Instagram, @nimbus_siberian y @bastian_artak, donde se observa a los felinos jugando, persiguiéndose y compartiendo un espacio común con evidente complicidad. Aunque al inicio se mostraron reservados, poco a poco fueron relajándose hasta disfrutar con naturalidad de la compañía del otro.

El escenario fue un catio, un espacio cerrado y seguro que permite a los gatos explorar el exterior sin riesgos. Allí, Nimbus y Bastian pasaron de observarse a distancia a compartir el mismo entorno con serenidad. La escena final, en la que Nimbus se acerca a despedirse de su hermano antes de volver a la transportadora, conmovió a quienes siguen su historia en redes.

El reencuentro fue posible gracias a que las familias de ambos mantenían contacto desde su adopción. Todo surgió por iniciativa de la tutora de uno de los gatos, quien creó un chat grupal para reunir a los dueños de aquella camada. Allí compartían fotografías y anécdotas de sus mascotas, hasta descubrir que Bastian vivía muy cerca de Nimbus. Esa coincidencia permitió que los hermanos pudieran volver a verse.

Durante la visita, las imágenes mostraron a Nimbus con una calma inesperada, en contraste con la energía y el carácter juguetón que suele exhibir en su día a día. En sus redes, por ejemplo, aparece corriendo a toda velocidad, trepando su árbol o imitando sonidos similares al rugido de un motor. Su capacidad de alternar entre la tranquilidad y la efusividad es parte de lo que más llama la atención a sus seguidores.

Más allá de la ternura de las imágenes, la reunión de Nimbus y Bastian evidencia cómo los lazos familiares entre animales pueden mantenerse a pesar de los años. La historia, compartida en plataformas como Pet Helpful, ha despertado la emoción de cientos de usuarios que siguen de cerca la vida de estos dos felinos, cuya conexión parece inquebrantable.

