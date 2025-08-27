Autoridades recatan a perrito amarrado en un balcón de conjunto en Yopal

Ante la magnitud de las denuncias, un equipo de carabineros llegó hasta el lugar para verificar la situación. Foto: Carabineros

La difusión de un video en redes sociales desató la indignación ciudadana en Yopal, Casanare, luego de que se evidenciara a un perro amarrado del cuello en el balcón de un apartamento del conjunto residencial Casa Blanca.

En las imágenes, grabadas por una transeúnte, se observa cómo el animal permanecía sujeto con una correa corta a la parte superior de la baranda, lo que le impedía apoyarse en sus patas delanteras y moverse con libertad. La escena fue calificada por los usuarios como un acto de trato inhumano.

La presión ciudadana no tardó en generar respuesta. Cientos de internautas compartieron el video en plataformas como X para exigir la intervención de las autoridades y llamar la atención sobre el cuidado responsable de las mascotas.

Ante la magnitud de las denuncias, un equipo de carabineros llegó hasta el lugar para verificar la situación. Según informó la Policía, el propietario explicó que había dejado al perro en el balcón mientras limpiaba su casa y señaló que la mascota sufre de una enfermedad intestinal.

Las imágenes de la liberación del animal circularon poco después en redes sociales, donde se evidenció la presencia de uniformados conversando con el responsable. Sin embargo, las declaraciones del hombre no convencieron a la ciudadanía.

“Si está enfermo, debería estar en reposo y no colgado”, escribió una usuaria en X, mientras otros internautas subrayaron que no existe justificación para mantener a un animal en esas condiciones.

Aunque no se han revelado más detalles sobre posibles sanciones, el caso reabrió el debate sobre la responsabilidad de los tutores y el deber de las autoridades frente a denuncias de maltrato animal.

