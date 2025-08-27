“No tengo todo el día para recogerlo” Fundación expone difícil situación

Imagen de referencia. La discusión sobre la adopción responsable volvió a encenderse tras la denuncia de la Fundación Tierra de Animales. Foto: Alcaldía Santiago de Cali

Una reciente publicación en Instagram de la Fundación Tierra de Animales, dedicada al rescate y adopción de perros y gatos, ha generado debate sobre la verdadera disposición de algunas personas a la hora de asumir la tenencia responsable de una mascota.

El caso se hizo público cuando la organización denunció que una persona, molesta porque no había recibido respuesta, envió un mensaje exigiendo rapidez y reclamando: “No tengo todo el día para recogerlo”. La fundación compartió la captura de la conversación para evidenciar cómo este tipo de actitudes contradicen los principios básicos de la adopción responsable.

La indignación no se hizo esperar. En redes sociales, varios usuarios cuestionaron la falta de empatía y compromiso de quienes ven en los animales un objeto o un regalo, y no una vida que requiere tiempo, paciencia y estabilidad. “Si alguien dice que no tiene tiempo ni para recoger al perro, ¿cómo va a tenerlo para educarlo, alimentarlo y cuidarlo todos los días?”, comentó uno de los seguidores de la página.

Desde la Fundación Tierra de Animales recordaron que adoptar no es un trámite rápido ni una decisión impulsiva. Implica una serie de responsabilidades económicas, como gastos en alimento, vacunas, desparasitaciones, esterilización y emergencias veterinarias. Pero, más allá del dinero, también se necesita dedicación: paseos diarios, espacio en casa, atención emocional y disponibilidad de tiempo para integrarlo a la familia.

“Un perro o un gato no son un paquete de mensajería que se recoge de inmediato. Son seres vivos que sienten y dependen de nosotros”, señaló la organización, reiterando que el proceso de adopción busca precisamente garantizar que los animales lleguen a hogares donde no sean tratados como simples objetos.

El episodio abrió un debate necesario: ¿quiénes deberían adoptar? Para la Fundación Tierra de Animales, la respuesta es clara: aquellas personas que comprendan que más que un deseo momentáneo, se trata de un compromiso de por vida.

