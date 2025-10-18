Estos animales sobrevivieron al maltrato y al abandono. Hoy buscan una familia

Escucha este artículo
Los animales en Bogotá necesitan ayuda. A diario, cientos de peludos son abandonados, maltratados y dejados a su suerte en las frías calles. No todos corren con la misma fortuna: algunos son rescatados, mientras que otros, tristemente, quedan en el olvido.
Por esta razón, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá compartió el listado de los más de 70 animales, entre perros y gatos, que se encuentran en sus instalaciones esperando una segunda oportunidad.
Entre ellos hay historias de todo tipo: algunos son muy viejos, otros apenas comienzan la vida; varios han perdido una pata, un ojo o la confianza, pero todos comparten el mismo anhelo: encontrar su familia soñada.
A continuación, le compartimos algunos casos. Sin embargo, recuerde que en este enlace puede consultar todas las historias.
- Astra Milagros, 14 años.
Es una perrita muy noble que solo sueña con encontrar un hogar tranquilo donde la quieran, protejan y le “den mucho pollito”.
- Jaboque, 3 años.
Es un perro blanco con negro que destaca por su carácter tímido. Le gustan los paseos al aire libre.
- Oscarcito, 7 años.
Es un hermoso gato naranja con ojos verdes. Le encanta observar el mundo desde su ventana.
- Trinity, 3 años.
Esta pequeña gatita ama estar en las alturas y correr libremente. Es reservada con los extraños.
- Gorda Cereza, 8 años.
Es una perrita dulce como una cereza y tierna como un abrazo. Solo busca paz, amor y compañía sincera.
- Tamborilero y Marino, 1 año.
Son dos hermosos gatos negros que nunca se han separado y esperan encontrar un hogar juntos. Tamborilero es quien guía y el más consentido, mientras que Marino es más independiente.
- Junior Cristóbal, 14 años.
A este perrito le encanta que lo consientan mucho y le den mucha comida. Es el compañero ideal para una familia tranquila, que no le guste salir tanto al parque.
- Muñeca Bosa, 2 años.
Puede ser un poco tímida al inicio, pero cuando entra en confianza, saca a relucir su lado más tierno y juguetón. Le encantan los paseos y las golosinas para perritos.
¿Cómo adoptarlos?
Si está interesado en abrir las puertas de su hogar a alguno de estos animales, puede comunicarse a la línea de adopciones: 3058374465. O, también, puede visitar las redes sociales de @animalesbog
