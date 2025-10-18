Estos animales sobrevivieron al maltrato y al abandono. Hoy buscan una familia

Todos los animales se entregan esterilizados, desparasitados y con las vacunas al día. Foto: Animales Bogotá

Los animales en Bogotá necesitan ayuda. A diario, cientos de peludos son abandonados, maltratados y dejados a su suerte en las frías calles. No todos corren con la misma fortuna: algunos son rescatados, mientras que otros, tristemente, quedan en el olvido.

Por esta razón, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal de Bogotá compartió el listado de los más de 70 animales, entre perros y gatos, que se encuentran en sus instalaciones esperando una segunda oportunidad.

Entre ellos hay historias de todo tipo: algunos son muy viejos, otros apenas comienzan la vida; varios han perdido una pata, un ojo o la confianza, pero todos comparten el mismo anhelo: encontrar su familia soñada.

A continuación, le compartimos algunos casos. Sin embargo, recuerde que en este enlace puede consultar todas las historias.

Astra Milagros, 14 años.

Es una perrita muy noble que solo sueña con encontrar un hogar tranquilo donde la quieran, protejan y le “den mucho pollito”.

Jaboque, 3 años.

Es un perro blanco con negro que destaca por su carácter tímido. Le gustan los paseos al aire libre.

Oscarcito, 7 años.

Es un hermoso gato naranja con ojos verdes. Le encanta observar el mundo desde su ventana.

Trinity, 3 años.

Esta pequeña gatita ama estar en las alturas y correr libremente. Es reservada con los extraños.

Gorda Cereza, 8 años.

Es una perrita dulce como una cereza y tierna como un abrazo. Solo busca paz, amor y compañía sincera.

Tamborilero y Marino, 1 año.

Son dos hermosos gatos negros que nunca se han separado y esperan encontrar un hogar juntos. Tamborilero es quien guía y el más consentido, mientras que Marino es más independiente.

Junior Cristóbal, 14 años.

A este perrito le encanta que lo consientan mucho y le den mucha comida. Es el compañero ideal para una familia tranquila, que no le guste salir tanto al parque.

Muñeca Bosa, 2 años.

Puede ser un poco tímida al inicio, pero cuando entra en confianza, saca a relucir su lado más tierno y juguetón. Le encantan los paseos y las golosinas para perritos.

¿Cómo adoptarlos?

Si está interesado en abrir las puertas de su hogar a alguno de estos animales, puede comunicarse a la línea de adopciones: 3058374465. O, también, puede visitar las redes sociales de @animalesbog

