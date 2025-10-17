Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

La Red Zoocial

Bogotá tendrá jornada gratuita de vacunación contra la rabia para perros y gatos

La meta es vacunar a más de 27.000 animales este domingo 19 de octubre. Conozca los horarios, los puntos habilitados y los requisitos.

La Red Zoocial
La Red Zoocial
17 de octubre de 2025 - 03:16 p. m.
De acuerdo con información de Subredes Integradas de Servicios de Salud de Bogotá, la vacuna contra la rabia debe aplicarse cada año, de por vida.
De acuerdo con información de Subredes Integradas de Servicios de Salud de Bogotá, la vacuna contra la rabia debe aplicarse cada año, de por vida.
Foto: Cortesía Fabián Yañez
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

El próximo domingo, 19 de octubre, se llevará a cabo la Jornada Distrital de Vacunación contra la Rabia para perros y gatos en Bogotá, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. La meta es vacunar de manera gratuita a más de 27.000 animales de compañía, cumpliendo con altos estándares de seguridad y velando por la salud y el bienestar de los animales y de toda la comunidad.

Durante la jornada se habilitarán más de 130 puntos de vacunación distribuidos en todas las localidades de la ciudad. Para consultar el punto más cercano, puede ingresar al enlace oficial o visitar la página de la Secretaría Distrital de Salud.

Vínculos relacionados

Odie, rescatado en el metro de Medellín, encuentra familia tras 13 años de espera
“Escucho un gato”: el rescate que cambió la vida de un creador de contenido
Dueño deja a su husky sola por una hora y ocurre algo inesperado

Requisitos para la vacunación gratuita:

  • Perros y gatos mayores de tres meses.
  • No presentar síntomas de enfermedad (fiebre, vómito o diarrea).
  • Las hembras no deben estar en gestación.
  • No haber recibido la vacuna contra la rabia en el último año.
  • Llevar el carné de vacunación.

La Jornada Distrital de Vacunación contra la Rabia busca proteger la salud de los animales y prevenir el contagio de esta enfermedad. “Vacunar es un acto de amor, responsabilidad y protección para toda la familia. La rabia es una enfermedad mortal, pero prevenible si vacunamos a nuestros perros y gatos cada año”, destacó Diana Walteros, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública.

Recuerde que el bienestar de su animal de compañía requiere atención constante, y mantener al día su vacunación es una de las formas más efectivas de cuidarlo.

🐾 ¿Quiere estar al día y conocer las últimas noticias sobre el mundo animal? Lo invitamos a verlas en La Red Zoocial. 🐶🐱

La Red Zoocial

Por La Red Zoocial

Conoce más

Temas recomendados:

La Red Zoocial

Animales

Mascotas

Noticias hoy

El Espectador

Bogotá

Jornada de vacunación

Perro

Gato

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.