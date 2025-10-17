Bogotá tendrá jornada gratuita de vacunación contra la rabia para perros y gatos

De acuerdo con información de Subredes Integradas de Servicios de Salud de Bogotá, la vacuna contra la rabia debe aplicarse cada año, de por vida. Foto: Cortesía Fabián Yañez

El próximo domingo, 19 de octubre, se llevará a cabo la Jornada Distrital de Vacunación contra la Rabia para perros y gatos en Bogotá, de 9:00 a.m. a 4:00 p.m. La meta es vacunar de manera gratuita a más de 27.000 animales de compañía, cumpliendo con altos estándares de seguridad y velando por la salud y el bienestar de los animales y de toda la comunidad.

Durante la jornada se habilitarán más de 130 puntos de vacunación distribuidos en todas las localidades de la ciudad. Para consultar el punto más cercano, puede ingresar al enlace oficial o visitar la página de la Secretaría Distrital de Salud.

Requisitos para la vacunación gratuita:

Perros y gatos mayores de tres meses.

No presentar síntomas de enfermedad (fiebre, vómito o diarrea).

Las hembras no deben estar en gestación.

No haber recibido la vacuna contra la rabia en el último año.

Llevar el carné de vacunación.

La Jornada Distrital de Vacunación contra la Rabia busca proteger la salud de los animales y prevenir el contagio de esta enfermedad. “Vacunar es un acto de amor, responsabilidad y protección para toda la familia. La rabia es una enfermedad mortal, pero prevenible si vacunamos a nuestros perros y gatos cada año”, destacó Diana Walteros, subdirectora de Vigilancia en Salud Pública.

Recuerde que el bienestar de su animal de compañía requiere atención constante, y mantener al día su vacunación es una de las formas más efectivas de cuidarlo.

